Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»

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12 апреля, среда | Последнее обновление — 18:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили санкции против «Юнармии» и «Мегафона»
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Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателем фильм «Вызов», съемки которого проходили на борту МКС.
«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», – сказал глава государства на премьере картины в Кремле.
Он отметил, что создатели фильма совершили настоящий гражданский и человеческий поступок, добыв для России первенство в съемках в космосе, передает ТАСС.
Выход фильма Путин назвал уникальным событием для мирового кинематографа. Президент пожелал всем приятного просмотра и покинул зал.
Напомним, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд первыми сняли художественный фильм о девушке-враче «Вызов» на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.
«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.
Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».
Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Стартовало производство первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей
Гендиректор Центра имени Хруничева Варочко сообщил о начале изготовления первой ракеты «Рокот-М» без украинских деталей
Центр имени Хруничева приступил к изготовлению ряда элементов первой летной ракеты-носителя «Рокот-М» с отечественной системой управления вместо украинской, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Варочко рассказал в интервью ТАСС, что по проекту «Рокот-М» проведена контрактация с кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления.
В марте 2021 года в Минобороны сообщали, что модернизация ракетно-космического комплекса «Рокот» проводится в рамках гособоронзаказа для проведения запусков космических аппаратов в интересах российского оборонного ведомства. Россия отказалась от ракет «Рокот» с украинской системой управления в 2019 году.
Путин назвал непростой ситуацию в автопроме
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства держать на контроле непростую ситуацию в некоторых отраслях отечественной промышленности.
«Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», – цитирует ТАСС Путина.
Он напомнил, что на нескольких профильных отраслевых совещаниях «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции».
«Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации, чтобы понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия», – указал президент России.
Ранее Владимир Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек.
Путин анонсировал выделение более 251 млрд рублей на космическую деятельность
В 2023 году на космическую деятельность в России будет выделено более 251 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.
Глава государства поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики и предложил обсудить состояние отрасли и ее перспективы, передает ТАСС.
«В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом – уже 251 млрд с лишним. Выручка растет», – отметил Путин.
Он добавил, что всех интересуют планы России «в этой исключительной отрасли».
Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное. Роскосмас понимает, куда надо двигаться.
Ранее Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО
Депутат Занко разъяснила, как фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам СВО
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Когда фонд «Защитники Отечества» заработает в полную силу, это поможет ветеранам быстро и без лишних проволочек получать всю необходимую помощь, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами.
«Мы обсудили законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий тех ребят, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Кроме того, очень важной темой стало разъяснение функций и задач фонда «Защитники Отечества», цель которого – обеспечить быструю и качественную поддержку участников СВО», – сказала Ольга Занко, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».
«Решение президента о создании подобной структуры необходимо всячески поддерживать. Это правильная инициатива, которая позволит помочь не только тем, кто воевал, но и их семьям. На первом этапе работы фонда планируется сделать все, чтобы обеспечить поддержку по системе «одного окна», – отмечает собеседница.
«Для этого сейчас идет набор персональных социальных помощников – их закрепят за каждым ветераном. Кроме того, налаживается процесс, в рамках которого участники СВО смогут обратиться к индивидуальному координатору, сообщить ему об имеющейся проблеме, а он в свою очередь в тесном контакте с различными ведомствами найдет решение вопроса», – акцентирует Занко.
«Важно, что помощь будет оказываться разноплановая – это медицинская поддержка, социализация, переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, фонд обеспечит преемственность поколений и передачу опыта от участников СВО к молодежи России», – подчеркивает собеседница.
«На сегодняшний день существует ряд вопросов, который требует некоторых изменений в законодательстве. Нам необходимо обеспечить тесное сотрудничество ведомств, чтобы все вопросы решались быстро и без лишних проволочек. И вся необходимая работа уже ведется», – резюмирует Занко.
Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. Об этом сообщает издание Газета.ru. Ключевым вопросом обсуждения стали изменения в федеральный закон «О ветеранах». Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в конфликте на Украине в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР и ЛНР.
Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов.
Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с президентом Узбекистана
Кремль: Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил Кремль.
Главы государств обсуждали актуальную тематику отношений двух стран, в том числе меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Путин и Мирзиеев условились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.
Узбекистанская сторона по итогам переговоров ранее сообщила, что речь шла о первоочередных мерах по обеспечению динамики товарооборота и реализации совместных проектов кооперации России и Узбекистана. Кроме того, обсуждалась эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле.
Появились кадры съемки из космоса облака пепла из вулкана Шивелуч
Роскосмос показал кадры со спутника с облаком пепла в окрестностях вулкана Шивелуч
Роскосмос опубликовал кадры со спутника, на которых видны последствия извержения вулкана Шивелуч.
В Telegram-канале Роскосмоса сообщается, что съемку провел спутник «Арктика-М».
Сегодня утром на Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч - несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча.
В Росавиации ранее сообщили, что пилоты получили указание учитывать извержение камчатского вулкана Шивелуч при выборе маршрута.
Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.
Взносы западных компаний при уходе из России направят на развитие туриндустрии
Кремль: Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру
Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранных компаний в бюджет от сумм сделок по уходу из России до июля.
На сайте правительства опубликовано поручение, согласно которому российские власти обязаны обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.
Нововведение коснется части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин заявил о снижении инфляции в России
Путин: Инфляция в России в конце апреля может опуститься ниже 3%
Инфляция в России впервые за долгое время стала ниже целевого ориентира Центробанка, а в конце апреля может опуститься ниже 3%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», – пояснил Путин, передает ТАСС.
Как указал российский лидер, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. По его мнению, «на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности».
Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса.
Путин: В бюджет летом начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы
Президент России Владимир Путин прогнозирует скорое поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, заявил глава государства. По его словам, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая, сообщает официальный сайт главы государства.
«Хотел бы отметить, ненефтегазовые поступления увеличились примерно на 14 %, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые немного сократились – примерно на 1,3 триллиона рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году. Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», – сказал Путин.
Также президент предложил обсудить влияние на экономику России введенных ранее ограничений на вывоз капитала.
«Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены. Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центробанка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику», – сказал он.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек.
Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристическим фирмам Крыма и Севастополя.
«Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова.
Напомним, Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей.
В Кремле приняли к сведению высказывание Трампа о Путине
Представитель Кремля Песков заявил, что ознакомлен с мнением Трампа о Путине
В Кремле приняли к сведению высказывание американского экс-президента Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, с оценкой Трампа в Москве ознакомлены, передает ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, а американским коллегам до этого уровня далеко.
Работу российского сегмента МКС продлили до 2028 года
Глава Роскосмоса Борисов сообщил о продлении работы российского сегмента МКС до 2028 года
По решению правительства России работа российского сегмента Международной космической станции продлена до 2028 года, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Борисов при этом отметил актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции, поскольку «время бежит быстро», а в пилотируемой космонавтике ни в коем случае нельзя допустить перерывов, передает РИА «Новости».
Глава Роскосмоса сообщил президенту, что облик и параметры новой Российской орбитальной станции (РОС) и этапы ее создания Роскосмосу уже известны. Эскизный проект будет готов летом, пообещал он.
Путин со своей стороны поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, а также пожелал им успехов в освоении космоса.
Ранее сообщалось, что РКК «Энергия» не сбавляет работы по созданию Российской орбитальной станции.
Путин назвал создание новых рабочих мест эффективным способом поддержать демографию
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.
Кожемяко доложил о показателях по строительству жилья в регионе, а затем отметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости, передает ТАСС.
«Самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», – ответил ему Путин.
Президент также поинтересовался реализацией строительства завода «Звезда». «Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны», – заметил он.
Ранее Путин заявлял, что главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране.
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