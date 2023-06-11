В Перми открылась масштабная патриотическая выставка «Оружие Победы»

Масштабная патриотическая выставка «Оружие Победы» открылась в Перми в рамках празднования 300-летия города

В Перми в рамках празднования 300-летия города в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» открылась масштабная патриотическая выставка «Оружие Победы».

Открытие масштабной экспозиции военной техники состоялось в воскресенье, 11 июня. Старт мероприятию был дан гудком паровоза прибывшего на станцию Пермь-1 «Эшелона Победы», который был в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В День России все желающие также смогут посмотреть «Эшелон Победы», передает RT.

Участие в открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли края Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь-300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев, представитель Общественной палаты Прикамья в Общественной палате России Ямур Гильмутдинов, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, руководители промышленных предприятий и общественных объединений.

В своем выступлении на открытии масштабной патриотической выставки «Оружие Победы» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что на протяжении всей своей истории регион был территорией, где куется оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод. Он поблагодарил земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает Родину в ходе СВО.

Махонин подчеркнул большую важность масштабной патриотической выставки «Оружие Победы» для младшего поколения. Как отметил глава региона, экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Он выразил уверенность, что каждый посетитель сделает для себя на выставке много открытий и по достоинству оценит проект.

Напомним, в феврале участник конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Григоренко из Пермского края после ранения в зоне СВО вернулся на передовую в Донбассе.