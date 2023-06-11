Джокович стал единоличным рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема

У Галкина возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане

Представитель Галкина Пучков сообщил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате

У шоумена Максима Галкина* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) возникли проблемы с организацией концерта в Алма-Ате в октябре 2023 года, сообщил его представитель Алексей Пучков.

Пучков сообщил, что обратился к городским властям и во Дворец Республики (здание в Алма-Ате, предназначенное для проведения концертов) с «уведомлением о бронировании даты», также были запрошены договоры на проведение концерта, после чего началась продажа билетов, передает РИА «Новости».

Однако местные СМИ сообщили, что продажа билетов «без договора с концертной площадкой» является незаконной и «может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей». В СМИ подчеркивалось, что сообщения о продаже билетов опубликовали на платформе, которая «не имеет никакого отношения к Дворцу Республики». Стало известно, что «руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств».

Пучков сообщил, что договор так и не заключен, а «представители площадки ссылаются на то, что даты забронированы для другого артиста». Между тем, по сведениям продюсера, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября.

Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».