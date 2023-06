Роботы-саперы «Уран-6» получили увеличенную бронезащиту Общественному движению Народный фронт исполнилось десять лет 11 июня 2023, 11:17 Народный фронт – общественное движение, идея создания которого была озвучена Владимиром Путиным в 2011 году. Первые два года он существовал, как широкая общественная коалиция. Первый официальный съезд Народного фронта прошел 11-12 июня 2013 года в Москве, были приняты основные учредительные документы. Региональные отделения президентского движения созданы во всех 89 субъектах Российской Федерации в том числе и в новых регионах. Народный фронт ставит перед властью актуальные для людей задачи, добивается решения острых проблем, борется с несправедливостью и требует от чиновников на всех уровнях эффективной работы. «Десять лет пролетели как один день, причем 10 лет довольно бурных, – вспоминает сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Бюрократия – она очень сильна, и есть ее представители, которые могут пытаться похоронить хорошее начинание или заниматься очковтирательством. И здесь позиция Народного фронта всегда жесткая, мы напрямую защищаем людей. Да, иногда административным органам не сладко от нас. Но это хорошо, когда есть такой «ежик в штанах», как я называю, который не дает спокойно жить и заставляет активно работать. Сегодня количество задач не уменьшается, а увеличивается». За 10 лет Народному фронту удалось решить 500 тыс. поставленных жителями России проблем, добиться, чтобы было отремонтировано 47 тыс. километров дорог, расселено 3600 аварийных домов, благоустроено 13 тысю дворов, убрано 20 900 свалок, отремонтировано 8300 детских и спортивных площадок. Представителями Народного фронта проверен ход строительства и ремонта, а также текущая работа 9800 школ, 4500 больниц и поликлиник, 8300 фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря общественному контролю отменены закупки роскоши и выявлены нарушения на общую сумму более 315 млрд рублей. «Все эти годы президентское движение отвечает на масштабные вызовы, с которыми сталкивается российское общество, а также объединяет людей, – отмечает заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. – Так было во время пандемии COVID-19. (…) Благодаря проекту «Все для Победы!» собраны и направлены на передовую большие объемы необходимых вещей для военных, а в августе прошлого года Народный фронт создал свою Службу сопровождения ветеранов СВО и помогает построить эту работу по всей стране». Благодаря работе Народного фронта по защите исторической памяти 763 школам присвоены имена героев Отечества, более 1100 мемориалов «Вечный огонь» отремонтированы, все эти памятники в стране поставили на учет, а их статус законодательно закрепили. Акция «Огонь памяти» по доставке ламп с Вечным огнем, взятым от Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам и всем, кто празднует День Победы, стала международной. В 2023 году пламя привезли в 13 стран, в том числе Аргентину, Чили, Шри-Ланку, на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен», в 33 региона России, включая новые, бойцам на линию боевого соприкосновения. Среди реализованных инициатив Народного фронта – закон о передаче некоммерческим организациям конфискованных товаров, которые раньше просто уничтожались, создание зеленых щитов вокруг крупных городов – это более 12 тыс. квадратных километров, где нельзя вырубать деревья. Молодежное крыло Народного фронта организует обучение резерва команд, готовых выехать на ликвидацию последствий ЧС и участие молодых людей в волонтерской работе в новых регионах и везде, где нужна помощь. Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление руководству и членам Общероссийского народного фронта (ОНФ) по случаю 10-летия со дня проведения учредительного съезда. Появились данные о доставке трофейных танков Leopard в российский тыл СМИ: Военкор Коц сообщил о доставке первых трофейных танков Leopard в российский тыл

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл. О доставке танков Leopard в российский тыл сообщает ФАН со ссылкой на военкора. Коц написал в своем Telegram-канале, что первые танки Leopard «затрофеены». По словам военкора, российские конструкторы, военные и журналисты ждут не дождутся, когда распиаренный танк можно будет потрогать руками. При этом, по его мнению, больше всего хотят поближе познакомиться с немецким танком миллионы простых россиян, которые много месяцев с тревогой вчитывались в новостные сводки. Коц отметил, что хотелось бы увидеть танк Leopard в московском Парке им. Горького, на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженную германскую технику. Он также предложил предварительно прокатить Leopard по Садовому кольцу с фотосессией у посольства США. Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине. В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия

Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор. Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила». По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik. Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск. Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт». Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ. Военкоры показали разгром колонны техники НАТО на Запорожском фронте Военкоры показали разгром колонны техники НАТО при наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Военкоры показали разгром колонны новой техники НАТО – БМП Bradley и танков Leopard – при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Как отмечают военкоры в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», за две минуты боя, которые попали на видео, была уничтожена и подбита гора новой техники США и НАТО – БМП Bradley и танков Leopard. Так, одна американская БМП Bradley была уничтожена прямым попаданием, после чего экипаж БМП попытался покинуть поле боя. Как отмечают военкоры, у противника нарушено управление, он немного деморализован, так как воевать без связи и с подавленным GPS на Западе не учили. Ранее военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области. Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124 Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством

Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС. Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены. Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что ф

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине, пишет Reuters. Подробностей агентство не приводит, передает ТАСС. Напомним, транспортный самолет «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию. Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России 10 июня 2023, 18:59 Текст: Антон Никитин

Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки. В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид. Новости СМИ2 У Галкина возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане Представитель Галкина Пучков сообщил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате

У шоумена Максима Галкина* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) возникли проблемы с организацией концерта в Алма-Ате в октябре 2023 года, сообщил его представитель Алексей Пучков. Пучков сообщил, что обратился к городским властям и во Дворец Республики (здание в Алма-Ате, предназначенное для проведения концертов) с «уведомлением о бронировании даты», также были запрошены договоры на проведение концерта, после чего началась продажа билетов, передает РИА «Новости». Однако местные СМИ сообщили, что продажа билетов «без договора с концертной площадкой» является незаконной и «может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей». В СМИ подчеркивалось, что сообщения о продаже билетов опубликовали на платформе, которая «не имеет никакого отношения к Дворцу Республики». Стало известно, что «руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств». Пучков сообщил, что договор так и не заключен, а «представители площадки ссылаются на то, что даты забронированы для другого артиста». Между тем, по сведениям продюсера, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября. Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности». В Москве арестовали замначальника Центра экспертизы Росгвардии 10 июня 2023, 17:37 Текст: Кристина Цыцура

Пресненский суд Москвы арестовал замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева, его подозревают в мошенничестве. Суд удовлетворил требование следствия и заключил Снегирева под стражу, передает РИА «Новости». Его обвиняют по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере». По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, также арестованы экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. Новости СМИ2 Зеленский заявил о «контрнаступательных действиях» на Украине Украинский президент Зеленский: На Украине происходят контрнаступательные действия

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить о том, на какой стадии они находятся. Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил, что на Украине происходят «контрнаступательные и оборонные действия». При этом он отказался детально говорить о том, на какой стадии они находятся, передает РИА «Новости». Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим прибег к использованию стратегических резервов. По словам российского лидера, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Отметим, на Западе уже признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ. Байдена заподозрили в попытке публично «понюхать младенца» «360»: Пользователи соцсетей заподозрили президента США Байдена в попытке «понюхать младенца» на публичном мероприятии 10 июня 2023, 18:33 Текст: Антон Никитин

Пользователи соцсетей расценили действия президента США Джо Байдена на публичном мероприятии как попытку «понюхать младенца», сообщил телеканал «360». Как сообщил телеканал «360» в своем Telegram-канале, пользователи соцсетей решили, что Байден «хотел понюхать младенца». Авторы публикации из числа сотрудников телеканала признают, что это «звучит странно», но при этом призвали подписчиков задуматься, когда они в последний раз слышали нормальные новости про американского президента. Как отмечается в публикации, на очередном публичном мероприятии пожилой политик «вдруг что-то почуял», после чего нетвердой поступью направился в сторону женщины с грудным ребенком, но президента США схватил за руку мужчина, по слухам, является «президентской нянькой», и следит за каждым шагом Байдена. Накануне Байден назвал британского премьера Сунака президентом. Новости СМИ2 Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих отрядов Минобороны: Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщили в Минобороны. Согласно приказу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. При этом добровольцам предоставляется право заключать контракты или с Министерством обороны или с добровольческими отрядами, говорится в Telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что при заключении добровольцами контрактов с государством на их семьи будут распространяться меры соцзащиты и поддержки. В Минобороны отметили, что принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов. Ранее Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами. Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки МИД: Выполнение зерновой сделки в рамках Меморандума Россия-ООН полностью заблокировано Западом

Российская сторона в ходе переговоров в Женеве констатировала отсутствие прогресса в реализации меморандума Россия-ООН, продвижение полностью заблокировано западными столицами, говорится в сообщении министерства иностранных дел. Российские дипломаты отметили в Telegram-канале министерства иностранных дел, что в ходе переговоров в Женеве с российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти системных проблем: аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти. В МИД подчеркнули, что продвижение по этим трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами. В ведомстве отметили, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, в том числе о «черноморской инициативе», частью которых были поставки аммиака, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование перечисленных проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки, что, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом. Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что условий для продления сроков зерновой сделки пока нет. В четверг в Кремле усомнились в продлении зерновой сделки после подрыва аммиакопровода под Харьковом. Новости СМИ2 Москва пообещала ответить Рейкьявику на понижение уровня дипотношений МИД: Москва ответит на решение Рейкьявика о понижении уровня дипломатических отношений между странами

Решение Исландии о понижении уровня дипломатических отношений с Россией рушит весь комплекс взаимодействия между странами, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве, Москва ответит на действия Рейкьявика, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как подчеркнули российские дипломаты в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ, вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. В МИД пообещали учитывать это недружественное решение при выстраивании связей с Исландией в будущем. В Москве заверили, что на все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует реакция. Накануне Исландия заявила о приостановке работы посольства в России. Медведев попросил дать координаты будущего завода танков Leopard на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall прислать точные координаты будущего завода по производству танков Leopard на Украине. Свою просьбу Медведев написал в немецком аккаунте в Twitter(запрещен в России) после того, как стало известно, что руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине танковый завод, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине. Между тем, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть. Новости СМИ2 Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ западного производства вертолетами Ка-52 ВС России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 на Запорожском направлении. Российское военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что экипажи армейской авиации ВС России нанесли удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России отметили, что после уничтожения нескольких бронированных машин противника остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены. Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отбили попытки наступательных действий ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также у Артемовска.