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Песков: Для НАТО Россия всегда фигурировала как противник
Кремль отреагировал на информацию о подготовке НАТО секретного плана столкновения с Россией
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В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя информацию о секретных планах НАТО, подчеркнул, что у альянса всегда были планы по противодействию России, передает РИА «Новости».
Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft написало, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что Россия не должна оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Генсек НАТО об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генсек НАТО Столтенберг об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России, в том числе атаке дронов на Москву, заявил, что Украина «реализует свое право защищаться».
Отвечая на вопрос о «возможных атаках Украины на территории России» Столтенберг заявил, что «Украина имеет право защищать себя».
Он также заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Киев «так долго, как потребуется», не превращаясь при этом в сторону конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
В Совфеде оценили разработку в НАТО сценария прямого столкновения с Россией
Сенатор Долгов: Россия должна подготовить пакет ответных мер на планы НАТО
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Мы не должны оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией. Наша страна должна заранее подготовить комплексный ответ на случай такого исхода событий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ.
«Разработка НАТО сценариев столкновения с Россией, к сожалению, была ожидаемой. Тот факт, что информация об их создании утекла в Сеть, выглядит подозрительным. Вероятно, мы имеем дело с очередной попыткой западных стран запугать нашу страну. Думаю, информация такого рода просто так в СМИ не появляется», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вашингтон и Брюссель планомерно подталкивают весь мир к опаснейшей черте. Фактически силами США планета откатилась к временам холодной войны, когда подобные планы столкновения с потенциальным противником рассматривались как нечто важное и необходимое. То, что западные страны делают сегодня на Украине, достаточно хорошо описывается выражением «играют с огнем», – отмечает собеседник.
«Подобные действия не должны оставаться без ответа. России необходимо провести тщательный анализ ситуации, оценить, насколько подобные планы НАТО могут угрожать безопасности нашей страны. Только после этого мы сможем принять адекватные меры. В первую очередь нам стоит уделять больше внимания нуждам оборонной промышленности», – подчеркивает сенатор.
«Уже сейчас в России ведется крайне серьезная работа по наращиванию мощностей в данной сфере. От этого напрямую зависит военный потенциал РФ, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. Важно, чтобы в США видели нашу готовность дать соразмерный ответ на реализацию их милитаристских планов», – отмечает Долгов.
«Кроме того, нельзя забывать и про планомерную работу по улучшению экономики РФ. Президент придает данному направлению крайне большое значение. Действительно, сильная военная держава обязана иметь стабильную финансовую систему. То, как Россия выдержала санкционное давление США и ЕС, говорит о том, что мы на верном пути», – акцентирует собеседник.
«Отмечу, что в текущей ситуации необходимо пересматривать и те соглашения, которые были достигнуты с западными странами после 1990-х годов. Так, мы уже денонсировали ДОВСЕ, приостановили членство в СНВ-3. Западные страны в открытую говорят о том, что ведут войну против России. В связи с этим важно регулярно показывать Вашингтону, что мы готовы идти на ответные меры», – считает сенатор.
«Таким образом, ответ западным странам на разработку каких-либо военных планов в отношении России должен быть комплексным. Здесь нельзя обходиться полумерами. Конфликт на Украине должен окончиться победой РФ. Это также станет демонстрацией Вашингтону нашей силы и мощи», – резюмирует Долгов.
Ранее стало известно, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов. Об этом сообщает обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его сведениям, членам альянса предложат одобрить стратегию на саммите организации в Вильнюсе.
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России
Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.
Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».
В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в «войну Запада»
В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в войну с Западом из-за ударов по России
США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
По его словам, переход конфликта в «войну против Запада, США, НАТО» приведет к большим страданиям на Европейском континенте, передает ТАСС.
Кирби добавил, что Вашингтон получил заверения от Киева, что переедаемое оружие не будет использоваться для ударов по России.
«Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», – добавил он.
Накануне ВСУ нанесли удар по Москве восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были поражены.
МИД отреагировал на сбор спецслужбами США данных интернет-пользователей
МИД: Спецслужбы США десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома
Вашингтон десятилетиями осуществляет масштабный сбор данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД, комментируя выявление ФСБ очередного факта глобальной слежки спецслужб США за гражданами своей и других стран.
В МИД напомнили, что уже неоднократно сообщали о том, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. В этой связи Москва неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, однако в Вашингтоне к этим предложениям прислушиваться не готовы, указали в МИД
В ведомстве отметили, что США – это государство, которое ставит себя выше закона. «Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Министерство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех стран и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. «Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple.
Экс-советник главы Пентагона рассказал о заблуждениях США о России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о надменности и самообмане говорящих о слабости России
Вашингтон из-за надменности и самообмана давно имеет неверно представление о положении дел в России и собственном военном потенциале, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
По словам Макгрегора, Вашингтон считает Россию провальным государством со слабой экономикой и обществом на грани бунта, но это не соответствует действительности. Он добавил, что «кто угодно с половиной мозга понимает», что у России сильная экономика и «есть возможность продержаться очень долго».
Макгрегор подчеркнул, что к такому заблуждению США привели сочетание «надменности и самообмана». Власти США, отметил он, все еще воспринимают Россию с перспективы 1994–1995 годов, а свой военный потенциал – с перспективы 1991 года, но давно не так, передает РИА «Новости».
Ранее Макгрегор заявил, что военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели.
ВСУ трижды за ночь обстреляли Донецк снарядами калибра НАТО
Представительство ДНР в СЦКК: ВС Украины в ночь на четверг трижды наносили удары по Донецку снарядами калибра 155 мм
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг трижды наносили удары по Донецку из артиллерии стандартного для армий стран НАТО калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что с 22.40 мск среды до 01.25 мск четверга украинские войска обстреливали Петровский район Донецка из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.
Накануне ВСУ устроили массированный обстрел жилого квартала в Калининском районе Донецка, в результате которого погибли три человека.
В НАТО захотели создать «сдерживающую броню» вокруг Украины
El Pais: НАТО может усилить помощь Киеву для создания «сдерживающей брони» вокруг Украины
Североатлантический альянс может еще больше усилить военную помощь Киеву, чтобы создать «сдерживающую броню» вокруг Украины, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на связанные с НАТО источники.
Как пишет издание, альянс намерен более тесно сотрудничать с Украиной, но не хочет предлагать ей обязывающие гарантии безопасности в виде «взаимного оборонительного щита» НАТО, поскольку это может вылиться в военный конфликт с Россией, передает ТАСС.
В этой связи НАТО предпочитает более сдержанные защитные меры и усиление военной помощи Киеву, чтобы сформировать, по версии El Pais, своеобразную сдерживающую броню вокруг Украины.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Американский канал выдал кадры обрушения дома в Айове за атаку дронов на Москву
Американский канал выдал кадры обрушения дома в Айове за последствия атаки дронов на Москву
Американский телеканал Newsmax во время рассказа об атаке украинских беспилотников на Москву показал в эфире кадры обрушившегося жилого дома в штате Айова.
В то время как ведущая телеканала Newsmax рассказывала об атаке дронов на Москву, в эфире телепрограммы показали кадры разрушения части многоквартирного дома, который находится в штате Айова, передает РИА «Новости».
Этот шестиэтажный дом частично обрушился несколько дней назад, при этом несколько человек пропали без вести. Обрушенный в Айове дом неоднократно показывали как власти штата, так и американские СМИ.
30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО сработала штатно, и отметил, что население Украины должно знать о провокациях со стороны руководства своей страны.
ФБР подтвердило существование документов о возможной взятке Байдену
ФБР подтвердило существование документов о возможном взяточничестве Байдена
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило существование документов, запрошенных американским Конгрессом в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента США, сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
«Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил наличие формы FD-1023, предполагающей участие тогдашнего вице-президента Джо Байдена в уголовной схеме взятки с иностранцем», – написал Комер в Twitter.
В то же время ФБР не стало отправлять документы в палату представителей, а напрямую передало их законодателям в штаб-квартиру, что, по мнению Комера, является неуважением к Конгрессу. Он пригрозил выдвинуть требования против ФБР, если документы так и не предоставят в палату, пишет Ura.ru.
В начале мая сообщалось, что ФБР не стало предоставлять председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймсу Комеру документы, которые, как считают республиканцы, могут доказывать участие главы Соединенных Штатов Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранцев.