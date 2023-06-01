Песков: Для НАТО Россия всегда фигурировала как противник

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
Разделы

Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

Алиев и Пашинян – кто из них на самом деле хочет мира? Петр Ковалев/ТАСС
Уже сегодня, 1 июня ожидалось подписание исторического документа – мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И хотя это намерение в итоге было дезавуировано, нет сомнений, что обе страны близки к урегулированию отношений как никогда ранее. Почему более всего к установлению мира в регионе стремятся Россия и Азербайджан – и кто и зачем в итоге мешает им в этом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как многодетность спасет Россию

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...

Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Песков: Для НАТО Россия всегда фигурировала как противник

    Кремль отреагировал на информацию о подготовке НАТО секретного плана столкновения с Россией

    1 июня 2023, 16:57

    Текст: Вера Басилая

    В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник, это не новация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя информацию о секретных планах НАТО, подчеркнул, что у альянса всегда были планы по противодействию России, передает РИА «Новости».

    Ранее американское аналитическое издание Responsible Statecraft написало, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов.

    Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что Россия не должна оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией.

    В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
    NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
    		   
    1 июня 2023, 09:23
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.

    НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

    В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.

    Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.

    Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.

    Коментарии (15)
    Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
    В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
    		   
    31 мая 2023, 23:45
    Фото: Capt. Kippun Sumner/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

    Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.

    По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.

    Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.

    Коментарии (27)
    Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
    Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
    		   
    1 июня 2023, 11:19
    Фото: Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.

    По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».

    «Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.

    В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.

    В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.

    Коментарии (23)
    В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
    Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
    		   
    1 июня 2023, 03:37
    Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

    По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».

    Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

    По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.

    В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

    Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.

    Коментарии (23)
    ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
    		   
    1 июня 2023, 11:42
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.

    Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.

    Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

    Коментарии (31)
    Генсек НАТО об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
    Генсек НАТО Столтенберг об ударах Киева по России: Украина имеет право защищаться
    		   
    1 июня 2023, 10:21
    Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря об ударах Киева по территории России, в том числе атаке дронов на Москву, заявил, что Украина «реализует свое право защищаться».

    Отвечая на вопрос о «возможных атаках Украины на территории России» Столтенберг заявил, что «Украина имеет право защищать себя».

    Он также заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддержку Киев «так долго, как потребуется», не превращаясь при этом в сторону конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.

    Коментарии (42)
    В Совфеде оценили разработку в НАТО сценария прямого столкновения с Россией
    Сенатор Долгов: Россия должна подготовить пакет ответных мер на планы НАТО
    		   
    1 июня 2023, 12:26
    Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Мы не должны оставлять без внимания информацию о подготовке НАТО проекта прямого столкновения с Россией. Наша страна должна заранее подготовить комплексный ответ на случай такого исхода событий. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ.

    «Разработка НАТО сценариев столкновения с Россией, к сожалению, была ожидаемой. Тот факт, что информация об их создании утекла в Сеть, выглядит подозрительным. Вероятно, мы имеем дело с очередной попыткой западных стран запугать нашу страну. Думаю, информация такого рода просто так в СМИ не появляется», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «Вашингтон и Брюссель планомерно подталкивают весь мир к опаснейшей черте. Фактически силами США планета откатилась к временам холодной войны, когда подобные планы столкновения с потенциальным противником рассматривались как нечто важное и необходимое. То, что западные страны делают сегодня на Украине, достаточно хорошо описывается выражением «играют с огнем», – отмечает собеседник.

    «Подобные действия не должны оставаться без ответа. России необходимо провести тщательный анализ ситуации, оценить, насколько подобные планы НАТО могут угрожать безопасности нашей страны. Только после этого мы сможем принять адекватные меры. В первую очередь нам стоит уделять больше внимания нуждам оборонной промышленности», – подчеркивает сенатор.

    «Уже сейчас в России ведется крайне серьезная работа по наращиванию мощностей в данной сфере. От этого напрямую зависит военный потенциал РФ, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. Важно, чтобы в США видели нашу готовность дать соразмерный ответ на реализацию их милитаристских планов», – отмечает Долгов.

    «Кроме того, нельзя забывать и про планомерную работу по улучшению экономики РФ. Президент придает данному направлению крайне большое значение. Действительно, сильная военная держава обязана иметь стабильную финансовую систему. То, как Россия выдержала санкционное давление США и ЕС, говорит о том, что мы на верном пути», – акцентирует собеседник.

    «Отмечу, что в текущей ситуации необходимо пересматривать и те соглашения, которые были достигнуты с западными странами после 1990-х годов. Так, мы уже денонсировали ДОВСЕ, приостановили членство в СНВ-3. Западные страны в открытую говорят о том, что ведут войну против России. В связи с этим важно регулярно показывать Вашингтону, что мы готовы идти на ответные меры», – считает сенатор.

    «Таким образом, ответ западным странам на разработку каких-либо военных планов в отношении России должен быть комплексным. Здесь нельзя обходиться полумерами. Конфликт на Украине должен окончиться победой РФ. Это также станет демонстрацией Вашингтону нашей силы и мощи», – резюмирует Долгов.

    Ранее стало известно, что в НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов. Об этом сообщает обозреватель издания Responsible Statecraft Йан Дэвис. По его сведениям, членам альянса предложат одобрить стратегию на саммите организации в Вильнюсе.

    Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

    По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.

    В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.

    Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.

    Коментарии (15)
    В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России

    31 мая 2023, 21:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

    Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.

    Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».

    Коментарии (16)
    В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в «войну Запада»
    В Белом доме заявили о нежелании превращать конфликт на Украине в войну с Западом из-за ударов по России

    31 мая 2023, 17:56

    Текст: Кристина Цыцура

    США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

    По его словам, переход конфликта в «войну против Запада, США, НАТО» приведет к большим страданиям на Европейском континенте, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что Вашингтон получил заверения от Киева, что переедаемое оружие не будет использоваться для ударов по России.

    «Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», – добавил он.

    Накануне ВСУ нанесли удар по Москве восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были поражены.

    Коментарии (6)
    МИД отреагировал на сбор спецслужбами США данных интернет-пользователей
    МИД: Спецслужбы США десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома

    1 июня 2023, 13:41

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон десятилетиями осуществляет масштабный сбор данных интернет-пользователей без их ведома, заявили в МИД, комментируя выявление ФСБ очередного факта глобальной слежки спецслужб США за гражданами своей и других стран.

    В МИД напомнили, что уже неоднократно сообщали о том, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. В этой связи Москва неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, однако в Вашингтоне к этим предложениям прислушиваться не готовы, указали в МИД

    В ведомстве отметили, что США – это государство, которое ставит себя выше закона. «Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Министерство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех стран и в особенности для разработчиков информационно-коммуникационных технологий. «Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», – указали в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple.

    Коментарии (0)
    Экс-советник главы Пентагона рассказал о заблуждениях США о России
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о надменности и самообмане говорящих о слабости России

    1 июня 2023, 09:09

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон из-за надменности и самообмана давно имеет неверно представление о положении дел в России и собственном военном потенциале, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Вашингтон считает Россию провальным государством со слабой экономикой и обществом на грани бунта, но это не соответствует действительности. Он добавил, что «кто угодно с половиной мозга понимает», что у России сильная экономика и «есть возможность продержаться очень долго».

    Макгрегор подчеркнул, что к такому заблуждению США привели сочетание «надменности и самообмана». Власти США, отметил он, все еще воспринимают Россию с перспективы 1994–1995 годов, а свой военный потенциал – с перспективы 1991 года, но давно не так, передает РИА «Новости».

    Ранее Макгрегор заявил, что военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели.

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    ВСУ трижды за ночь обстреляли Донецк снарядами калибра НАТО
    Представительство ДНР в СЦКК: ВС Украины в ночь на четверг трижды наносили удары по Донецку снарядами калибра 155 мм
    		   
    1 июня 2023, 02:59
    Фото: Sgt. Jennifer Andrade/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг трижды наносили удары по Донецку из артиллерии стандартного для армий стран НАТО калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что с 22.40 мск среды до 01.25 мск четверга украинские войска обстреливали Петровский район Донецка из артиллерии калибра 155 мм, стандартного для армий стран НАТО.

    Накануне ВСУ устроили массированный обстрел жилого квартала в Калининском районе Донецка, в результате которого погибли три человека.

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    В НАТО захотели создать «сдерживающую броню» вокруг Украины
    El Pais: НАТО может усилить помощь Киеву для создания «сдерживающей брони» вокруг Украины

    1 июня 2023, 12:07

    Текст: Алина Власенко

    Североатлантический альянс может еще больше усилить военную помощь Киеву, чтобы создать «сдерживающую броню» вокруг Украины, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на связанные с НАТО источники.

    Как пишет издание, альянс намерен более тесно сотрудничать с Украиной, но не хочет предлагать ей обязывающие гарантии безопасности в виде «взаимного оборонительного щита» НАТО, поскольку это может вылиться в военный конфликт с Россией, передает ТАСС.

    В этой связи НАТО предпочитает более сдержанные защитные меры и усиление военной помощи Киеву, чтобы сформировать, по версии El Pais, своеобразную сдерживающую броню вокруг Украины.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов.

    В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.

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    Американский канал выдал кадры обрушения дома в Айове за атаку дронов на Москву
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в Айове за последствия атаки дронов на Москву

    1 июня 2023, 14:34

    Текст: Алина Власенко

    Американский телеканал Newsmax во время рассказа об атаке украинских беспилотников на Москву показал в эфире кадры обрушившегося жилого дома в штате Айова.

    В то время как ведущая телеканала Newsmax рассказывала об атаке дронов на Москву, в эфире телепрограммы показали кадры разрушения части многоквартирного дома, который находится в штате Айова, передает РИА «Новости».

    Этот шестиэтажный дом частично обрушился несколько дней назад, при этом несколько человек пропали без вести. Обрушенный в Айове дом неоднократно показывали как власти штата, так и американские СМИ.

    30 мая киевский режим нанес удар по Москве восемью дронами, все они уничтожены. Президент России Владимир Путин заявил, что система ПВО сработала штатно, и отметил, что население Украины должно знать о провокациях со стороны руководства своей страны.

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    ФБР подтвердило существование документов о возможной взятке Байдену
    ФБР подтвердило существование документов о возможном взяточничестве Байдена

    1 июня 2023, 09:45

    Текст: Алина Власенко

    Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило существование документов, запрошенных американским Конгрессом в рамках расследования о предполагаемой взятке Джо Байдену в период его пребывания на посту вице-президента США, сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

    «Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил наличие формы FD-1023, предполагающей участие тогдашнего вице-президента Джо Байдена в уголовной схеме взятки с иностранцем», – написал Комер в Twitter.

    В то же время ФБР не стало отправлять документы в палату представителей, а напрямую передало их законодателям в штаб-квартиру, что, по мнению Комера, является неуважением к Конгрессу. Он пригрозил выдвинуть требования против ФБР, если документы так и не предоставят в палату, пишет Ura.ru.

    В начале мая сообщалось, что ФБР не стало предоставлять председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймсу Комеру документы, которые, как считают республиканцы, могут доказывать участие главы Соединенных Штатов Джо Байдена в незаконных схемах с участием иностранцев.

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