В МИД объяснили отсутствие послов Британии и США на параде в Москве

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В МИД объяснили отсутствие послов Британии и США на параде в Москве
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Посол США в России Линн Трейси и посол Британии в России Дебора Броннерт отсутствовали на параде Победы в Москве, поскольку не были приглашены на него, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
На вопрос журналистов о том, приглашены ли были послы, Рябков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Также Рябков рассказал, что ответные шаги России на невыдачу США виз российским журналистам прорабатываются, поскольку в этом нет никакой спешки.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине
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Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление.
Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО.
По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять.
«Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он.
Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом.
Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов.
В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS
Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ
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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде.
Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности.
Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой».
Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч».
Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ.
В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
В Тбилиси разорвали флаг Украины
Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами».
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины».
«Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов.
После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям.
СМИ: На Украине судят людей за лайки и репосты в соцсетях
Deutsche Welle: Лайки и репосты в «Одноклассниках» стали поводом для судебных дел на Украине
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Весной прошлого года в УК Украины появилась статья «об отрицании или оправдании российской агрессии», СМИ выяснили, что больше всего дел по этой статье касаются лайков в соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках».
Как сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), правоохранители Украины считают отметку «класс» в «Одноклассниках» распространением информации, поскольку такие сообщения появляются в ленте рекомендаций у других пользователей.
В СБУ полагают, что обвиняемые украинцы знали об этой особенности соцсети, поскольку уже пользовались ей ранее. А чтобы доказать, что сообщения кто-то видел, следователи указывают количество «друзей» обвиняемых в этой соцсети.
Кроме того, обвинения предъявляют и тем, кто в соцсетях пересылает пророссийские сообщения другим пользователям, такие действия расценивают как «склонение к пророссийской позиции».
Кроме того, СБУ проверяет заявления граждан в СМИ. Так, например, жительница Сум получила год условно, заключив сделку со следствием. Она дала комментарий местному телеканалу, в котором заявила, что агрессором является Украина.
Также на Украине возбуждаются уголовные дела из-за доносов. Так, житель Львова в телефонном разговоре с соседом называл конфликт демилитаризацией и денацификацией Украины, восторгался советским КГБ и призывал Россию разбомбить польский Жешув. Сосед записал разговоры и засвидетельствовал их в суде.
Мужчина свою вину не признал, заявив, что «Украина не существует и никогда не существовала». Суд назначил ему полгода ареста.
Ранее в Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке.
В Сети увидели ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III
Приглашение Зеленской на коронацию Карла III с ошибкой в слове «Украина» вызвало споры в Сети
Пользователи Twitter (заблокирован в России) поспорили из-за ошибки в названии «Украина» в официальном приглашении на церемонию коронации короля Великобритании Карла III, отправленное Букингемским дворцом Елене Зеленской.
Зеленская разместила в Twitter (ограничен в России) фотографию своего приглашения.
Как уточнил телеканал Sky News, некоторые пользователи соцсети заметили, что в документе в слове «Украина» пропущена буква «р». Другие же посчитали, что в старой английской скорописи, которой написан текст приглашения, буквы «k» и «r» могут фактически сливаться и выглядеть как одна, передает ТАСС.
Ранее пользователи Twitter осудили желто-синие цвета нарядов жены и внучки американского президента Джо Байдена на коронации Карла III в Лондоне.
Будапешт обвинил Германию в посягательстве на суверенитет Венгрии
Сийярто: Берлин посягает на энергетический суверенитет Венгрии
Будапешт рассматривает отказ Берлина выдать лицензию на создание автоматизированной системы управления для строительства АЭС «Пакш-2», осуществляемого по проекту «Росатома», как посягательство на энергетический суверенитет Венгрии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, власти Франции выдали корпорации Framatom лицензию на создание автоматизированной системы управления для станции в Пакше, а правительство Германии отказывается выдать аналогичное разрешение компании Siemens Energy, передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии указал, что против выдачи разрешения выступают вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, а также глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию «Зеленых», назвав подобные действия несправедливыми и нападением на энергетический суверенитет.
Он также отметил, что «некоторые европейские страны стремятся помешать осуществлению инвестиций в этот проект».
Ранее Венгрия и Франция вынудили Еврокомиссию отказаться от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Между тем, французские компании смогут участвовать в строительстве двух реакторов АЭС «Пакш-2» в Венгрии вместе с «Росатомом».
В январе Россия и Венгрия договорились ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш». Эта станция построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.
Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой»
Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»
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Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты.
«С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram.
Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка.
Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве.
Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт.
По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович.
«Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Боррель: Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира
Конфликт на Украине показал, что разрыв между Западом и другими странами «выходит за рамки войны», написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.
По его словам, раскол произошел из-за глубокого разочарования и «неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», передает РИА «Новости».
Также Боррель считает, что раскол будет усугубляться и даже может превратиться в пропасть. При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс.
Ранее Боррель заявил, что единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского.
Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко во время выступления на мероприятии благотворительного фонда своего супруга допустила оговорку и обвинила украинские власти в страданиях украинского народа.
На видео, опубликованном Youtube-канале «Новини.LIVE», Марина Порошенко заявляет, что Украина «страдает от украинского нашествия», передает РИА «Новости».
Похожие оговорки допускал и ее муж, бывший президент Украины Петр Порошенко. Например, в 2019 году он заявлял о необходимости сохранить страну и ее обороноспособность, чтобы «дать отпор украинскому агрессору». После этого он исправил оговорку. А годом ранее Порошенко заявлял, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».
Первый обвиняемый по «закону Родченкова» признал вину в суде США
Американский врач Лира стал первым признавшим вину по «закону Родченкова» в суде США
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Врач Эрик Лира признал вину в том, что давал допинг участвовавшим в Олимпийских играх спортсменам, сообщает федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Американский врач обвиняется в передаче допинга нигерийскому спринтеру Дивайну Одудуру и его соотечественнице бегунье Блессинг Окагбаре перед Олимпиадой в Токио. Лира подтвердил, что передал им допинг. Он посоветовал спортсменам, если допинг обнаружат, сказать, что виновато употребленное в пищу мясо, передает РИА «Новости».
В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с «законом Родченкова». Прокурор Дэмиан Уильямс заявил, что признание Лиры стало «переломным моментом для международного спорта».
Напомним, декабре 2020 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал так называемый антидопинговый акт Родченкова. Американские власти впервые задействовали «акт Родченкова» в 2022 году против терапевта-натуропата из Техаса Эрика Лиры. Максимальное наказание по «акту Родченкова» составляет 10 лет лишения свободы.
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века»
Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая.
По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу.
«Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова.
Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
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