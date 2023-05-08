Неизвестные осквернили русскую православную часовню в Вашингтоне

На кладбище в Вашингтоне неизвестные осквернили русскую православную часовню, сообщил протоиерей Виктор Потапов.

Так, по его словам, неизвестные взломали двери, разбили окна и разбросали утварь внутри часовни, передает РИА «Новости». Кроме того, золотой краской была испачкана фреска святого Иоанна.

Эта часовня освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем столичном кладбище Рок-Крик.

Протоиерей допустил, что осквернение могло быть совершено как «на почве ненависти», так и может являться обычным вандализмом.

Ранее вандалы осквернили памятник в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии в честь советских воинов, принявших в 1941 году удар фашистов.