ОАК назвала сроки выполнения плана по импортозамещению

Слюсарь: ОАК в течение двух лет выполнит план по импортозамещению в гражданской авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) движется в графике планов по импортозамещению самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, несмотря на сдвинутые на два года сроки, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Как сказал Слюсарь в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда», планы по импортозамещению, которые имелись по Sukhoi Superjet и МС-21 были сдвинуты влево на два года, и то, что ранее планировалось завершить в 2025–2026 году, теперь должно быть завершено в 2023–2024 году, передает ТАСС. Он добавил, что ОАК действует по графику.

Слюсарь уточнил, что корпорация также идет в графике гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 Ту-214.Напомним, в октябре глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну 2023 года.