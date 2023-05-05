Вучич ввел мораторий на огнестрельное оружие в Сербии

Вучич: В Сербии вводят мораторий на хранение и ношение огнестрельного оружия на два года

Мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен в Сербии на следующие два года, заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

По его словам, МВД следует срочно предпринять все меры для введения моратория на выдачу разрешения на хранение и ношение любого вида оружия в следующие два года, включая и охотничье, передает ТАСС.

Вучич добавил, что МВД должно направить вызов всем людям, которые владеют оружием, в течение месяца сдать оружия без каких-либо последствий, в противном случае «последствия будут страшные», вплоть до до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, президент поручил министерству юстиции «увеличить срок за нелегальную продажу, хранение и ношение оружия, на которое может быть получено разрешение до восьми лет», а за хранение, ношение, продажу оружия, «на которое не может быть получено разрешение, как, например, автомат Калашникова», до 12 лет заключения. Кроме того, Вучич объявил о повышении штрафов за ношение «опасных предметов», как, например, карманных ножей.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в сербской общине Младеновац восемь человек погибли, 13 человек получили ранения.

До этого подросток открыл стрельбу в школе в центре столицы Сербии Белграде, он убил восемь школьников и охранника. По версии СМИ, подросток, который явился в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова, устроил стрельбу из-за провалов в успеваемости.