ФСБ рассекретила операцию по обезвреживанию финских и эстонских диверсантов в годы Великой Отечественной

ФСБ обнародовала факты об операции по обезвреживанию финских и эстонских диверсантов в годы Великой Отечественной войны

ФСБ обнародовала документы о проведении успешной операции против группы финских и эстонских диверсантов в годы Великой Отечественной войны.

На сайте спецслужбы обнародованы материалы из архива Управления ФСБ по Архангельской области, где указано, что в 1942 году германская военная разведка осуществляла активную разведывательную и диверсионную деятельность на транспортных коммуникациях, чтобы препятствовать снабжению Красной армии, в том числе поставкам союзников по антигитлеровской коалиции через северные порты Советского Союза.

Так, в сентябре 1942 года германский разведорган «Абвернебенштелле «Ревель» («Бюро Целлариуса») забросил с самолета на парашютах в Архангельскую область две разведывательно-диверсионные группы в количестве 13 человек.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, все агенты были эстонцами по национальности, из них большая часть служила в германской армии.

Отмечается, что во время Сталинградской битвы, когда немцы захватили часть Северного Кавказа, в Архангельской области были зафиксированы выходы в эфир двух радиостанций, поддерживавших шифрованную радиосвязь с Таллином.

Чуть позднее, а именно 27 сентября 1942 года нарком НКВД СССР Лаврентий Берия утвердил предложения «о мероприятиях по обеспечению изъятия или ликвидации немецко-финских диверсионных групп» в Архангельской области.

В связи с этим решением пять сотрудников центрального аппарата контрразведки НКВД СССР и сотрудники управления НКВД по Архангельской области отправились в Коношу, Вытегру, Каргополь, Няндому и Плесецк для розыска шпионских и диверсионных групп с помощью всей «наличной агентурно-осведомительной сети».

В опубликованном документе указано, что сотрудники имели данные о подготовке противником взрыва Малошуйского моста, где проходила железная дорога до Беломорска, Тим было поручено принять меры по охране моста и подходов к нему, чтобы исключить возможность диверсии.

Согласно документам, 3 ноября 1943 года начальник контрразведывательного управления НКВД СССР доложил наркому о задержании группы диверсантов в Пудожском районе Карело-Финской ССР, среди которых были двое немцев и четверо эстонцев. Из его доклада следовало, что в конце октября диверсанты попытались вернуться за линию фронта на направленном им немецком морском двухмоторном бомбардировщике «Хенкель-115», но был замечен и обстрелян – один диверсант и два летчика были убиты, у самолета были пробиты масляные баки, он совершил вынужденную посадку на Юнг-озеро».

Кроме того, документы свидетельствуют о перемещениях диверсантов в тылу Красной армии, о чем рассказал захваченный в плен один из участников группы житель Таллина Рудольф Тагесте. По его словам, группа из 13 человек была направлена 1 сентября 1943 года немецкой разведкой в район станции Коноша собирать данные о перевозках по железной дороге и по шоссейным дорогам. В ее задачи также входил сбор сведений о том, с какого возраста призывают местных жителей в Красную армию, о ведущихся сельхозработах, лесозаготовках и нахождении аэродромов в Карелии и Архангельской области.

При этом зафиксированы показания диверсанта, который рассказал, что немецкая разведка дала задание убивать местных жителей «после их допроса». При этом проводившиеся мероприятия против выявленных в радиоэфире диверсантов связали им руки.

Тагесте добавил, что у группы неоднократно происходили боестолкновения с красноармейцами. Когда поддержка с воздуха диверсионной группы прекратилась, после потерь в ходе боестолкновений с преследовавшими их красноармейцами и обморожения ног одного из членов группы они решили зайти в одну из деревень и сдаться, но были захвачены в плен еще на подходе к деревне.

В 14 ноября 1942 года было опубликовано спецсообщение начальника Управления НКВД по Архангельской области майор госбезопасности П. Малькова о том, что «выброшенные в Архангельскую область в сентябре 1942 года германской разведкой две вооруженные шпионско-диверсионные группы парашютистов 8 ноября полностью ликвидированы. Из этих групп задержаны девять разведчиков-парашютистов и четверо убиты оперативными группами при столкновении».

Кроме того, опубликовано и обвинительное заключение от 10 февраля 1943 года по уголовному делу в отношении 9девяти захваченных членов диверсионной группы Рюрика Палло, Оскара Люттера, Вольдемара Рандмяе, Хуго Тарту, Гена Кармо, Рудольфа Тягесте, Арнольда Тедера, Гарольда Петерсона и Освальда Кривайна – эстонцы в возрасте от 21 года до 40 лет, почти все состояли в добровольческом военизированном подразделении «Кайтселийт» («Союз обороны Эстонии»).

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