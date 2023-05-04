|
4 мая, четверг | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников
Разделы
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
Подробности...
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
Подробности...
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников
Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае началось после падения сразу четырех беспилотников
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел после падения четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался, рассказал источник в правоохранительных органах.
Таким образом он подтвердил, что причиной возгорания на Ильском НПЗ стало падение беспилотного летального аппарата. Источник добавил, что в настоящее время огонь потушен. Один из четырех упавших, но не взорвавшихся беспилотников будет подорван, передает РИА «Новости».
В ночь на четверг на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и потушен.
В ночь на среду также загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении в Запорожской области идет бой с начавшими атаку ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, у ВСУ в атаке задействованы бронетранспортеры и танки. Он заявил, что уже подбит один вражеский танк и один БТР. Сейчас идет бой, пока не ясно, можно ли назвать это полномасштабным наступлением, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что на фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли, а ВСУ закончили переброску войск.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
Российская авиация уничтожила группу резервов ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила группу резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила сосредоточившиеся резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских военных Вадим Астафьев.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также был уничтожен артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубица Д-30 на Марьинском направлении около Максимильяновки, передает РИА «Новости».
Также Астафьев рассказал, что спецназ российской группировки «Юг» сорвал ротации противника на трех тактических направлениях.
Так, российскими военными были выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника на Лисичанском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях.
Уточняется, что зенитчики Южной группировки ударили расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Водяного и сбили украинский БПЛА типа «Фурия». Кроме того, батарея зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Кандидат в президенты США рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы до начала спецоперации заявил об отсутствии планов у Украины вступить в НАТО, но давление со стороны Белого дома и собственные чиновники не дали ему этого сделать, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик приводит в пример книгу Бенджамина Абелоу «Как Запад принес войну Украине», в которой сообщается, что Зеленский мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, если бы заявил: «Я не вступлю в НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кеннеди-младшего в социальных сетях.
Но Зеленский под давлением «неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов» в своем правительства интегрировал ВСУ с армией НАТО, написал он.
Ранее Кеннеди заявил, что российским силам на Украине невозможно противостоять.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские планирующие бомбы Киев назвал головной болью ВСУ
Советник командования ВВС Украины Игнат попросил у Запада истребители F-16 для противодействия планирующим бомбам ВКС РФ
|
|
Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для вооруженных сил Украины (ВСУ) и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе, сообщил американский журнал Newsweek.
Игнат заявил, что эти бомбы пролетают около 70 километров и могут поразить объекты критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что ВВС Украины не могут противостоять этому типу боеприпасов, и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей. Он выразил надежду, что Киев получит боевые самолеты от Запада после начала наступления.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб.
Военкоры показали кадры запуска дронов «Герань-2» по целям на Украине
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины.
Военкоры показали в Telegram-канале «Повернутые на Z войне», как происходит запуск беспилотников-камикадзе «Герань-2» по целям на территории Украины.
Судя по опубликованным видеокадрам, все запуски производились ночью. В момент запуска происходит включение первого двигателя беспилотника, который за одну-две секунды поднимает дрон не небольшую высоту, после чего выключается. Этот двигатель по типу запуска, скорости выведения и звуку своей работы напоминает двигатель ракеты. Весь дальнейший полет беспилотника происходит при активной работе второго – основного – двигателя, звук работы которого напоминает жужжание двигателя мопеда.
Накануне глава Кировоградской региональной администрации Андрей Райкович заявил об атаке беспилотников «Герань-2» по нефтебазе в Кропивницком. Кроме того, в начале апреля военкоры сообщали об ударе дронов-камикадзе «Герань-2» по аэродрому в Одессе.
Военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению
Военный эксперт Леонков: Подрывами железной дороги в Брянской области ВСУ пытаются разорвать пути снабжения российских войск
|
|
Украина готовится к контрнаступлению. В связи с этим можно полагать, что подрывами железных дорог противник пытается разорвать логистические цепочки снабжения ВС РФ. России стоит усилить охрану приграничных территорий. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее СК РФ опубликовал видео диверсии на железной дороге в Брянской области.
«Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт.
«Мы, в свою очередь, должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник.
«В частности, если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились своей обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков.
«Что касается наших ударов по путям снабжения противника, то очевидно, что подобные действия руководство признает нецелесообразными. Подобные операции имеют ряд технических сложностей. Необходимо убедиться, что на логистических путях не будет гражданских, а также выявить, что транспорт перевозит именно военную технику», – акцентирует эксперт.
«Железные дороги даже при прямом ударе можно достаточно оперативно восстановить, однако если поразить объекты энергетической инфраструктуры, то это отразится и на качестве логистики противника. Поэтому пока мы работаем в данном направлении», – резюмирует Леонков.
С начала недели в Брянской области совершено сразу два подрыва железнодорожного полотна. Накануне в РЖД сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате действий посторонних лиц. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, движение на участке Снежетьская – Белый берег было приостановлено. Губернатор Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства.
В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство, локомотив сошел с рельсов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале глава региона пояснил, что инцидент произошел на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча. Также обошлось без пострадавших.
Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия на железной дороге в Брянской области, где в понедельник произошел инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается, что криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия.
Еще один аналогичный теракт в регионе был предотвращен бдительным работником железной дороги, сообщает издание Lenta.ru. На 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные, предположительно, планировали заложить самодельное взрывное устройство. Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов.
Российские войска отбросили ВСУ на 1,5 км в ЛНР
Спецназ «Ахмат» и бойцы группировки «Юг» зашли на меловое производство в Белогоровке в ЛНР
|
|
Бойцы спецназа «Ахмат» и Южной группировки войск, отбросив ВСУ на 1,5 км, зашли на территорию мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в ЛНР, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он напомнил, что «ахматовцы» совместно в бойцами из группировки «Юг» начали наступление на Белогоровском направлении пять дней назад. В результате российские войска зашли на территорию мелового завода в Белогоровке и выбивают оттуда противника, также бои ведутся в прилегающих к карьеру лесопосадках, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, ВСУ перекинули большое количество резервов в район Белогоровки, которые уничтожаются ВС России. Он уточнил, что у Киева на этом участке нет возможности маневрировать, украинские войска понесли большие потери за эти дни.
Ранее в командовании группировки войск «Юг» сообщили, что российские военные отбили у ВСУ в ЛНР опорный пункт под Белогоровкой, в ходе боевых действий противник потерял более 30 военнослужащих.
Напомним, бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, были представлены к наградам.
В США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта
Американский правозащитник Барака: Конфликт на Украине почти завершен, несмотря на планы Киева о контрнаступлении
Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Правозащитник подчеркнул, что освещение медиакорпорациями украинского конфликта в США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Он выразил уверенность, что война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. «Все это знают, кроме американцев», – заявил Барака, слова которого приводит РИА «Новости».
Накануне российские войска отразили атаку ВСУ в районе Орехова Запорожской области, а под Кременной перешли в контрнаступление. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Москва предупредила Украину о печальных последствиях контрнаступления
МИД: Задуманное Киевом и поддерживаемое Западом наступление приведет к неминуемо печальным последствиям
|
|
Планируемое Киевом контрнаступление приведет исключительно к печальным последствиям, российские войска готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин в интервью «Известиям» назвал поставки Украине современного западного вооружения «бездумными и абсолютно безответственными». Он также отметил, что поддержка Западом задуманного Киевом контрнаступления приведет к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
На этом фоне замглавы МИД предупредил Украину и ее западных спонсоров о «неминуемо печальных последствиях» их действий. Галузин подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».
Тем временем стало известно, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. При этом в США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта.
Слуцкий призвал наказать западных хозяев Зеленского за атаку на Кремль
Председатель партии ЛДПР Слуцкий: Вместе Зеленским ответственность за атаку на Кремль должны нести его западные хозяева
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, заявил лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине.
Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, на Банковой улице в Киеве давно введено прямое внешнее управление из США.
Слуцкий подчеркнул, что проведение Международного трибунала над Зеленским и его хунтой должно быть неизбежно. Парламентарий отметил, что в УК РФ есть подходящие статьи, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что все юридические процедуры обязательно должны быть соблюдены. Он заверил, что расследование будет проведено – Россия правовое государство, но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.
|
|