РИА «Новости»: Одним из задержанных агентов ГУР Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов украинской разведки мог оказаться бизнесмен из Подмосковья Константин Евмененко, выяснил источник, ознакомившись с соцсетями подозреваемого и побывав по адресу в Домодедово, с которым тот может быть связан.

Евмененко имел бизнес в Крыму, однако две его компании обанкротились, передает РИА «Новости».

В предположительно связанной с ним подмосковной квартире в среду находилась женщина, которая отказалась отвечать на вопрос, знакома ли она с Евмененко. Открывать дверь она также не стала.

Подросток, который направлялся в квартиру, на просьбу журналиста опознать Евмененко по фотографии, ответил «наверное», но на уточняющие вопросы отвечать не стал.

Ранее суд в Крыму отправил под стражу семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которых задержали при подготовке серии покушений на высших должностных лиц республики и терактов.

Напомним, в среду в ЦОС ФСБ сообщили, что ФСБ пресекла работу сети украинской военной разведки, которая планировала провести серию резонансных терактов в Крыму, в том числе покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным службы, координатором терактов является замруководителя офиса Зеленского Роман Машовец.