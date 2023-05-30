В России готовы запустить спутниковый мониторинг БПЛА

«ЭРА-ГЛОНАСС» заявила о готовности запустить мониторинг БПЛА для безопасности их использования

Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет опыт мониторинга малой авиации, поэтому, если необходимо, готова запустить такой же для беспилотных воздушных судов, что увеличит безопасность их применения в России, заявил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Система позволяет максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны», – передает РИА «Новости» слова Райкевич.

По его мнению, это решение упростит и расширить возможности использования авиадронов.

Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.

«ЭРА-ГЛОНАСС» – российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях.