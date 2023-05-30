В Грузии указали на неготовность ЕС компенсировать миллиардные потери в случае санкций против России

Потери Грузии в случае введения санкций против России могут составить 4,5 млрд долларов, ЕС это не компенсировал бы, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он назвал «полностью непонятными» призывы ЕС к Грузии, которая участвует во всех международных санкциях, ввести и собственные.

«Введи мы санкции, это привело бы к эскалации в контексте второго фронта. Это решение содержало бы серьезные риски. Что касается экономики, то доля Грузии в торговле с Россией составляет 0,3%. Таким образом, никакого урона России мы бы не нанесли», – сказал глава правящей партии.

В то же время, по словам Ираклия Кобахидзе, «грузинская экономика в случае санкций против России сократилась бы на 10–18%».

«То есть мы потеряли бы от 2,5 млрд долларов до 4,5», – заявил он.

«Это колоссальные деньги. Сотни тысяч наших сограждан остались бы без работы, не могли бы возвращать кредиты, влезали бы в новые долги и так далее», – сказал председатель партии.

«Возникает вопрос: нам бы эти потери кто-то компенсировал? В год Грузия получает из ЕС примерно 200 млн долларов помощи. Очень большая часть этой суммы поступает неправительственным организациям, то есть финансируется поляризация. То есть реально никакой компенсации. Поэтому просить от нас санкции – это абсолютно непонятно», – сказал Ираклий Кобахидзе.

«Посмотрите на Молдову, она не вводит санкции, но от нее этого никто не требует», – напомнил он.

По словам Ираклия Кобахидзе, «существует документ, где прямо идет речь (со стороны Евросоюза) о введении санкций (Грузии против России)».