В ДНР связали круглосуточный комендантский час в Херсоне с контрнаступлением Киева

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3 мая, среда | Последнее обновление — 14:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия пообещала Украине дополнительно 1,5 млрд евро на боеприпасы
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Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ.
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ДНР связали круглосуточный комендантский час в Херсоне с контрнаступлением Киева
Врио главы ДНР Ян Гагин: Закрытие Киевом Херсона на три дня может быть связано с контрнаступлением
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Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут быть связаны с подготовкой к обещанному «контрнаступлению» ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
Советник Пушилина предположил, что введение комендантского часа в Херсоне может быть связано с тем, чтобы скрыть от большого количества глаз передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что это может быть и «информационной игрой», передает РИА «Новости».
Также он отметил, что контрнаступление Киева все равно состоится.
Между тем глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что на три дня в Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, то есть находиться на улицах будет запрещено, также закрыты въезд и выезд из города, передает ТАСС.
По его словам, комендантский час вводится в целях безопасности и для «выявления предателей».
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ
Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры
Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин.
Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС.
Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий.
Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
Российская ПВО сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Минобороны: ПВО России за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожено три самолета военно-воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что речь идет о двух украинских истребителях МиГ-29, которые были сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области, а также самолете Су-25, сбитом в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области, сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
1 мая российские зенитчики сбили украинский Су-25 над островами на Днепре в Херсонской области.
В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода
Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан
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Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды.
«Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.
«Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она.
«Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница.
«Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка.
Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России.
Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан.
Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области
Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс»
Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания.
Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена.
Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты».
Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
Аксенов пообещал наказать киевских заказчиков покушения на главу Крыма
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил силы ФСБ за предотвращение покушения на него, выразив уверенность в том, что заказчики преступления находятся в Киеве и они будут наказаны.
Аксенов в своем Telegram выразил сотрудникам ФСБ благодарность за предотвращение покушения на руководство республики, а также нападение на объекты инфраструктуры, которое готовили украинские спецслужбы. Глава Крыма добавил, что подозреваемые задержаны, уточнив, что они также причастны к подрыву железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
При этом глава республики выразил уверенность, что заказчики преступления находятся в Киеве, и назвал Украину террористическим государством. Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. «Заказчиков обязательно найдем и накажем», – добавил он.
В среду сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Республики Крым Сергей Аксенов. Один из задержанных за подготовку терактов заявил, что его вербовал в 2022 году в Кракове замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец.
Российская авиация уничтожила группу резервов ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила группу резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила сосредоточившиеся резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских военных Вадим Астафьев.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также был уничтожен артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубица Д-30 на Марьинском направлении около Максимильяновки, передает РИА «Новости».
Также Астафьев рассказал, что спецназ российской группировки «Юг» сорвал ротации противника на трех тактических направлениях.
Так, российскими военными были выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника на Лисичанском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях.
Уточняется, что зенитчики Южной группировки ударили расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Водяного и сбили украинский БПЛА типа «Фурия». Кроме того, батарея зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
В ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
В пресс-службе командования сил территориальной обороны украинских войск опровергли сообщения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры.
Как заявил пресс-секретарь Денис Зелинский украинским СМИ, «все живы и здоровы», при этом кто именно, он не уточнил, передает РИА «Новости».
«Будем работать дальше», – так Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели Танцюры.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра.
В Евросоюзе запретили экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы
Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены, говорится в заявлении ЕК.
Ограничения могут быть продлены в случае необходимости, передает ТАСС.
«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в заявлении. При этом транзит через эти страны разрешен.
В заявлении говорится, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о запрете импорта украинского зерна и других продуктов, поскольку правящая партия «Право и справедливость» не захотела поддержкой Киева оттолкнуть избирателей в преддверии парламентских выборов.
Politico: Украина утаила от Запада план контрнаступления ВСУ
Politico: Украина держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления ВСУ из-за опасений утечки информации
Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.
Как утверждает издание, неназванные официальные лица в Европе заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от военнослужащего Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции, передает РИА «Новости».
Накануне председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению.
ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова
ФСБ пресекла работу агентуры разведки Украины по покушению на главу Крыма Аксенова
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Силы ФСБ пресекли работу агентурной сети украинской военной разведки, которая планировала провести серию резонансных терактов в Крыму, в том числе покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова, сообщает ЦОС ФСБ.
По имеющейся информации, ФСБ пресекла попытку провести серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Крыма, где в качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Объектами диверсий также должны были стать элементы транспортной инфраструктуры полуострова, передает РИА «Новости».
В ЦОС ФСБ рассказали, что компоненты бомб, закамуфлированные под электроплиты, украинские спецслужбы завозили из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию.
Выяснилось, что в Болгарии организацией отправки в Россию таких электроплит занималась гражданка Украины Марина Матущак, затем их переправляли к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз», а их отправкой занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами «втемную» россияне.
По данным службы, координатором терактов по отношению к высокопоставленным чиновникам в Крыму является замруководителя офиса Зеленского, офицер военной разведки Украины Роман Машовец.
Также установлено, что в данный момент задержаны действовавшие в Крыму члены засекреченной агентурной группы граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.
По информации ФСБ, они были завербованы Машовцом, планировали теракты, а также вели слежку за чиновниками, применяя спецсредства и огнестрельное оружие. Кроме того, был задержан гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, «причастный к доставке средств поражения в Россию».
По данным ЦОС, изъятая в Крыму взрывчатка идентична найденной при подрыве железнодорожных путей в феврале.
В данный момент фигуранты дают показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой в целях подготовки терактов.
Ранее стало известно, что правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко.
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