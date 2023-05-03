В ДНР связали круглосуточный комендантский час в Херсоне с контрнаступлением Киева

Врио главы ДНР Ян Гагин: Закрытие Киевом Херсона на три дня может быть связано с контрнаступлением

Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут быть связаны с подготовкой к обещанному «контрнаступлению» ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».

Советник Пушилина предположил, что введение комендантского часа в Херсоне может быть связано с тем, чтобы скрыть от большого количества глаз передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что это может быть и «информационной игрой», передает РИА «Новости».

Также он отметил, что контрнаступление Киева все равно состоится.

Между тем глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что на три дня в Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, то есть находиться на улицах будет запрещено, также закрыты въезд и выезд из города, передает ТАСС.

По его словам, комендантский час вводится в целях безопасности и для «выявления предателей».

Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.



Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.