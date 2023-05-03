Напавшие на баскетболиста Шведа рассказали, с чего началась драка

Напавшие на Шведа заявили о перепалке с супругой баскетболиста до начала драки

Подозреваемые в избиении баскетболиста Алексея Шведа заявили, что инцидент произошел из-за словесной перепалки с супругой атлета.

Подозреваемые сообщили разные версии произошедшего, один из них заявил, что его задержали за драку «возле ресторана», он признал, что участвовал в этом конфликте, передает РИА «Новости».

Другой задержанный заявил, что конфликт начался из-за словесной перепалки с женой баскетболиста, супруг вступился за нее, после чего произошел «физический контакт».

Он признал, что схватил Шведа за кофту, сделал ему «подсечку», после чего тот упал. После этого из-за его спины «прилетел удар» по спортсмену, но кто именно сделал этот удар, подозреваемый не смог сказать.

Третий подозреваемый заявил, что попал в полицию из-за драки возле ресторана, драка началась со словесной перепалки. По его словам, вместе со Шведом якобы были еще несколько баскетболистов, вступившихся за девушку.

Между тем президент московского клуба ЦСКА, в котором играет Швед, Андрей Ватутин сообщил, что пострадавший находится в больнице, ведется дополнительное обследование.

После обследования врачи смогут определить дальнейшую тактику лечения.

Напомним, в ночь на 2 мая на Шведа напали, спортсмен получил черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело. В среду полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.