Слуцкий рассказал о планах возглавить списки ЛДПР во всех регионах на выборах в заксобрания

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что планирует возглавить партийные списки во всех регионах на выборах в заксобрания в 2023 году. Голосование пройдет в 20 субъектах страны, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом председатель ЛДПР рассказал журналистам на пресс-конференции.

Стало известно, что жители новых регионов вступают в ЛДПР. Связано это с тем, что партия активно поддерживала граждан Донбасса с 2014 года. Партийцы отстаивают интересы страны и на фронте, где воюют 138 представителей ЛДПР.

Партия планирует и дальше укреплять позиции в регионах России. Слуцкий рассказал об учреждении школы губернаторов. За несколько лет в ЛДПР обучат личный управленческий кадровый состав для того, чтобы подготовить квалифицированных глав областей страны.

«Мы предлагаем понятную повестку с конкретными решениями. Все чаще правительство соглашается с нашими инициативами и предложения ЛДПР становятся законами. Мы конструктивная оппозиция, партия нестандартных, нелинейных людей. Мы не боимся говорить правду власти, но кроме громких лозунгов, у нас есть реальные дела, которые направлены на улучшение жизни простых людей», – подчеркнул Слуцкий.

Лидер партии во время общения с журналистами рассказал, что в ЛДПР сохраняют наследие основателя, но «невозможно быть Жириновским, достаточно быть Слуцким», сказал председатель либерал-демократов.

За минувший год в ЛДПР произошли изменения в партийном строительстве. Начаты новые проекты (ЗОЖ-проект «Мне по силам», «ЛДПР. Старт», «Летняя /зимняя политическая онлайн школа» и другие). Партия начала проводить больше мероприятий, направленных на прямую коммуникацию с избирателями. Многие эксперты отметили, что за год ЛДПР стала более технологичной партией как внутри себя, так и в публичной работе, появился современный «проектный подход».

В партии хотят, чтобы ЛДПР становилась более полезной для избирателей, в том числе для молодых россиян. Для старшеклассников объявлен конкурс на бесплатное поступление в Университет Мировых Цивилизаций имени Жириновского. Заявки подали 245 выпускников школ из 62 субъектов России.

Более 400 отечественных предпринимателей подали заявки для участия в Первой национальной премии «Созидатель». Из них самыми сильными и детально описанными можно назвать 57 кейсов.