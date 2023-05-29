Артисты из «ZVездного десанта» приехали поддержать бойцов на передовой

«ZVездный десант» под руководством заслуженного артиста России Алексея Огурцова привез на передовую гуманитарный груз и выступил для бойцов в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!»

Бойцам привезли генераторы, квадрокоптеры, лекарства и многие другие необходимые вещи.

«ZVездный десант» продолжает традиции 1941 года, когда артисты приезжали выступать именно на боевые позиции, – говорит представитель Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов. – Если это блокпост на три человека или блиндаж на шесть человек – ребята будут давать концерт именно в этой землянке, в этом блиндаже. Плюс у нас есть обязательное условие – после концерта всегда вручается гуманитарная помощь от Народного фронта и «ZVездного десанта».

«Сегодня здесь, в Донбассе, собралось самое лучшее, что есть в России: от людей до техники, от слов до песен, – говорит музыкант «ZVездного десанта», автор-исполнитель Петр Сухов, который специализируется на казачьей музыке. – Я везу сюда «творческие патроны». Сейчас особенно полюбилась песня «Бородато». Спрашиваешь у бойцов, как дела, они все хором отвечают: «Бородато!» У них настроение поднимается – и громят врага по полной».

Вместе с ним дух бойцов поднимали «золотая скрипка России», виртуоз Ольга Спасенова, блогер и певица Анири, лауреат всероссийских конкурсов авторской патриотической песни Юлия Самусевич, певица, диктор на радио Любовь Полознова, лауреат Московского фестиваля имени Клавдии Шульженко, поэт-песенник Елена Ветеръ, ветеран боевых действий, который прошел вторую чеченскую кампанию, Юрий Смыслов, певец Александр Красномовец.

Музыканты привезли необходимое оборудование и вещи в легендарные подразделения «Спарта» и «Пятнашка», а также оставили груз для подразделения «Z», поскольку добраться к ним сейчас нельзя. «Есть подразделения, как родные братья: «Пятнашка» дружит со «Спартой», «Спарта» – с «Z» дружит. Братья разберутся», – говорит представитель Народного фронта, заслуженный артист России Алексей Огурцов, выгружая коробки с необходимыми бойцам вещами и техникой из машины.

Для 155-й бригады морской пехоты «ZVездный десант» привез то, что нужно для оперативной медицины, лекарства, стерильные перевязочные материалы, костыли, коляску. Груз получил лично главврач бригады морпехов.

Следующую партию груза «ZVездный десант» передал уже на полигоне, где тренируют мобилизованных и добровольцев, а бойцы действующих подразделений получают небольшую передышку.

Особый груз от Народного фронта – самокаты, мячи, игрушки, кухонную технику и многое другое, целый фургон – «ZVездный десант» привез в Харцызский детский социальный центр. Здесь живут воспитанники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, лишены родительского попечения. Сюда же направляют детей, эвакуированных из зоны боевых действий.

В Донецке «ZVездный десант» встретился с волонтерами и депутатами молодежного парламента ДНР, самым активным вручили грамоты от Народного фронта.

Ранее на линии боевого соприкосновения «ZVездный десант» был в апреле. Тогда артисты дали 14 концертов за три дня, в том числе для интернациональной бригады «Пятнашка», в разведывательном батальоне «Спарта», в донецком аэропорту, других подразделениях непосредственно на передовой под обстрелами.

Коллектив «ZVездный десант» с 2014 года многократно принимал участие в концертах для военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. В 2019 году во время концерта на базе «Хмеймим» группа даже попала под обстрел крылатыми ракетами.