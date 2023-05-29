Читатели Daily Mail осудили планы США и Британии передать Украине истребители F-16

Читатели британских СМИ осудили планы властей своей страны и поддержали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США и Британия «играют с огнем», поощряя передачу истребителей F-16 киевскому режиму.

Так, читатель британской газеты Daily Mail пишет, что Лавров абсолютно прав. По его словам, Британия и США затеяли опасную игру. Они отправляют военную технику, при этом украинский конфликт не имеет отношения к этим странам, говорится в комментарии. Единственным выходом является мир, передает РИА «Новости» текст одного из комментариев.

В свою очередь пользователь Cluedo пишет, что «русские побеждают», поскольку даже сейчас США говорят о замороженном конфликте, желая превратить Украину в «европейскую Корею». По его мнению, президент России Владимир Путин не допустит этого.

UnholyRacket считает, что Россия уже одержала победу в этом конфликте. И как только всем в Британии и США станет это ясно, украинскую тему полностью исключат из новостей, добавил он.

Пользователь Wagman1 считает, что украинский конфликт развязали США. Теперь они вместе «со своей жалкой собачкой, Великобританией», нагнетают ситуацию, что может привести к глобальному ядерному конфликту, подчеркнул он.

Читатели добавляют, что Британия «играет с огнем», рискуя оказаться втянутой в третью мировую войну. Риск того не стоит, заключают они.

Между тем агентство Bloomberg писало, что американские истребители F-16, которые Киев намерен получить от ряда стран Запада, уязвимы перед новейшей российской военной техникой.