В Турции задержали распространявших «провокационные» посты о выборах в соцсетях подозреваемых

Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму

В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.

Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей.

С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га.

Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.

Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек.

Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.

Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии.