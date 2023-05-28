Пожар произошел в здании в парке Зарядье

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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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На Западе заговорили о разделе Украины

Вступление Украины в НАТО по частям могут предлагать только самые горячие головы в ЕС REUTERS
В некоторых странах ЕС задумались о вступлении в НАТО лишь подконтрольных ВСУ регионов Украины. В качестве примера приводится история ФРГ, которая вступила в альянс без ГДР. В экспертной среде уверены, что власти Украины выступят против такого сценария, но если его решат реализовать, то их мнения никто и не спросит. При каких условиях возможно подобное развитие событий и как к этим идеям стоит относиться России? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Главная тема


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    Россия и США


    Маск задал один вопрос сенатору Грэму, заявившему о вложении денег США в смерть россиян

    роль посредника


    В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву

    наилучшие войска


    Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Пожар произошел в здании в парке Зарядье

    28 мая 2023, 11:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пожарные ликвидируют возгорание в административном здании в парке Зарядье в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

    Как сообщил источник РИА «Новости», произошло возгорание в административном здании по адресу улица Варварка, 6, пожарные на месте.

    По его словам, площадь и причина пожара устанавливаются.

    В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
    В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
    		   
    27 мая 2023, 14:01
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

    По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от  посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».

    Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.

    Коментарии (45)
    Президент Грузии устроила скандал из-за стула
    		   
    27 мая 2023, 15:38
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии.

    «Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент.

    При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается».

    Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее.

    «Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны.

    Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России.

    Коментарии (46)
    Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
    Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
    		   
    27 мая 2023, 15:12
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».

    Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.

    По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».

    «Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.

    Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.

    Коментарии (17)
    В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
    Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском

    27 мая 2023, 19:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.

    Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.

    В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.

    Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

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    Протоиерея Калинина освободили от должности из-за ситуации с иконой «Троица»
    Протоиерея Калинина запретили в священнослужении в связи с ситуацией с иконой «Святая Троица» Рублева
    		   
    27 мая 2023, 14:23
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей и запретили в священнослужении из-за ситуации с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня.

    В опубликованном на сайте РПЦ указе патриарха Кирилла говорится, что с 26 мая Калинин освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского в Москве и запрещен в священнослужении.

    Также протоиерея освободили от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Кроме того,  патриаршим распоряжением принято решение освободить от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

    Сам экс-глава экспертного совета в РПЦ признал, что, «видимо, совершил ошибку». Также Калинин отказался комментировать решения своего руководства, однако отметил, что такое решение продумано, передает ТАСС.

    «Я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня знает и любит. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», – заключил он.

    Напомним, 15 мая РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.

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    Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму

    27 мая 2023, 17:59

    В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.

    Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей.

    С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко.

    Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га.

    Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.

    Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек.

    Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.

    Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии.

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    Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников
    Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников
    		   
    27 мая 2023, 13:53
    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости.

    В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу.

    Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля.

    Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам.

    До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.

    Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.

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    В ДНР семеро экс-заключенных с оружием сбежали из воинской части

    27 мая 2023, 19:25

    В Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые сбежали из военной части в районе Соледара с оружием, все они являются бывшими заключенными, заявил собеседник ТАСС.

    Правоохранители уже задержали троих из них в районе Брянки на территории республики.

    В 2021 году в Свердловской области сбежал из воинского ракетного соединения солдат срочной службы.

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    Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
    Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
    		  
    28 мая 2023, 10:05
    Фото: Ludovic Marin/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель и владелец Twitter и Space X Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.

    Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    «Когда-либо?», – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».

    Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

    Коментарии (22)
    Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ

    27 мая 2023, 18:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».

    Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.

    Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.

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    Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    		   
    27 мая 2023, 18:54
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.

    Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.

    Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.

    Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

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    Захарова предупредила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

    27 мая 2023, 21:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вынуждена реагировать на антироссийские действия немецкой стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В Германии вновь заблокировали счета российских СМИ, на это последует ответ, заявила Захарова агентству Dpa, передает ТАСС.

    В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.

    Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

    Коментарии (17)
    В ДНР задержали двух человек из группы сбежавших из воинской части
    В ДНР задержали двух военных из группы сбежавших из воинской части

    27 мая 2023, 20:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике задержали еще двоих сбежавших из воинской части в регионе, сообщил источник в силовых структурах.

    Правоохранители задержали еще двух сбежавших военнослужащих, ведутся поиски еще одного, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее источник сообщал, что в ДНР самовольно воинскую часть с оружием покинули семеро военнослужащих – бывших заключенных. Отмечалось, что уже удалось задержать троих беглецов.

    Коментарии (7)
    В США предрекли проблемы Украине с западными танками
    Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
    		   
    27 мая 2023, 17:46
    Фото: Daniel Lob/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.

    Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.

    Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.

    Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.

    До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.

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    Премьер Грузии исключил политический диалог с Россией
    		   
    27 мая 2023, 16:18
    Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил политический диалог с Россией, дипломатические отношения с которой у его страны разорваны после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Скажу очень коротко и просто, чтобы не было спекуляций и лжи – с российскими властями у нас нет политического диалога», – сказал он журналистам.

    «У нас только экономические и торговые отношения, нам нечего скрывать», – подчеркнул глава грузинского правительства.

    Ираклий Гарибашвили также отметил, что с российскими властями пытались договариваться прежние руководители Грузии.

    «Со стороны Грузии возобновить рейсы в Россию, восстановить торговлю в свое время желал (бывший президент Михаил) Саакашвили, желало его правительство», – сказал премьер-министр.

    После недавних отмены Россией виз для граждан Грузии и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами оппозиция в Тбилиси обвиняет власти в ведении закулисных переговоров с Москвой.

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