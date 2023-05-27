Российские военные за сутки на Донецком направлении уничтожили более 260 украинских военнослужащих, две бронемашины, САУ «Гвоздика», сообщило Минобороны.

За прошедшие сутки на этом направлении также ликвидировано две гаубицы Д-30, у поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у поселков Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск (Харьковская область). У поселка Новоселовское (ЛНР) пресечены действия украинской ДРГ.

За сутки на этом направлении уничтожено свыше 45 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также одна станция РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Стельмаховки (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении поражены украинские подразделения у поселков Ямполовка, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). На этом направлении уничтожено до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ у поселков Новомихайловка (ДНР), Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское (Запорожская область).

Потери ВСУ на этом направлении составили до 120 бойцов, одна БМП, два автомобиля, польская САУ Krab, а также станция РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

У поселков Новомихайловка (ДНР) и Степовое (Запорожская область) уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

На Херсонском направлении ликвидировано порядка 10 боцов ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две САУ «Гвоздика».

Авиация и артиллерия ВС России за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 96 районах. Возле поселков Верхнекаменское и Торецк (ДНР) поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее российские военные на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинских штурмовиков.