Протоиерея Калинина освободили от должности из-за ситуации с иконой «Троица»

Протоиерея Калинина запретили в священнослужении в связи с ситуацией с иконой «Святая Троица» Рублева

Главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей и запретили в священнослужении из-за ситуации с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня.

В опубликованном на сайте РПЦ указе патриарха Кирилла говорится, что с 26 мая Калинин освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского в Москве и запрещен в священнослужении.

Также протоиерея освободили от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Кроме того, патриаршим распоряжением принято решение освободить от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Сам экс-глава экспертного совета в РПЦ признал, что, «видимо, совершил ошибку». Также Калинин отказался комментировать решения своего руководства, однако отметил, что такое решение продумано, передает ТАСС.

«Я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня знает и любит. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», – заключил он.

Напомним, 15 мая РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.

