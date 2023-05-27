Стало известно о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области

Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке

Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.

Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что после того, как он возглавил администрацию Херсонской области, за ним, его друзьями и коллегами из Запорожской области, Луганской, Донецкой (областей) началась охота. Врио губернатора уточнил, что охота за ним началась с первых дней, еще в марте 2022 года, и эта охота велась с применением различных технологий, в том числе закладывались взрывные устройства, предпринимались попытки устроить где-то ловушку, выкрасть, использовались другие методы всякие. Врио главы региона рассказал, что тогда же был применен метод, известный с незапамятных времен, который называется «отравление».

Сальдо подчеркнул, что до отравления находился в абсолютно нормальной физической форме и помнит все произошедшее. Врио губернатора Херсонской области рассказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней. Врио главы Херсонской области выразил уверенность, что человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги», передает РИА «Новости».

Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.