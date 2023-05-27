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Стало известно о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Марганец
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В Марганце Днепропетровской области повреждена линия электропередач, сообщил глава обладминистрации Николай Лукашук.
В своем Telegram-канале он отметил, что линия электропередач в Марганце на Украине получила повреждения.
Рано утром в субботу в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы.
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что после того, как он возглавил администрацию Херсонской области, за ним, его друзьями и коллегами из Запорожской области, Луганской, Донецкой (областей) началась охота. Врио губернатора уточнил, что охота за ним началась с первых дней, еще в марте 2022 года, и эта охота велась с применением различных технологий, в том числе закладывались взрывные устройства, предпринимались попытки устроить где-то ловушку, выкрасть, использовались другие методы всякие. Врио главы региона рассказал, что тогда же был применен метод, известный с незапамятных времен, который называется «отравление».
Сальдо подчеркнул, что до отравления находился в абсолютно нормальной физической форме и помнит все произошедшее. Врио губернатора Херсонской области рассказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней. Врио главы Херсонской области выразил уверенность, что человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению
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Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.
Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.
После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.
ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
В Германии призвали Россию «забрать Украину целиком»
Читатели издания Die Welt предложили России «забрать Украину целиком», дабы не брать ее под крыло европейских стран
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на предложенные зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым варианты исчезновения Украины.
Отмечается, что многих пользователей напугала перспектива перехода украинской территории под юрисдикцию европейских стран, подчеркнув, что это посеет раздор между странами Европы, в частности между Германией и Польшей, передает РИА «Новости».
Так, читатель под ником Westfalin отметил, что «Польша хочет забрать западную часть вокруг Лемберга-Львова, а открытая политика Польши и пользуется большой популярностью у населения».
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» – сыронизировал Anders A.
Другой пользователь под ником Marc Mu подчеркнул, что такое решение противоречит Потсдамскому соглашению, а в случае, если бы Польша забрала большую часть Западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, в частности Лемберг-Львов.
«Да ничего теперь не остается, кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...» – заключил Dirk D.
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» пришел в Севастополь, в пункт постоянного базирования, после того как выполнил специальные задачи в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Корабль в море выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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Также корабль отслеживал надводную обстановку юго-западной части моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.
В Минобороны отметили, что при заходе в базу разведывательного корабля «Иван Хурс» в связи с памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига «Меркурий», как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.«Иван Хурс» в пункте базирования пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач.
Напомним, ВСУ атаковали корабль с помощью беспилотников рядом с Босфором. Минобороны указало, что все безэкипажные катера, участвовавшие в нападении, были уничтожены.
Спецпредставитель Китая призвал ЕС сохранить новые регионы в составе России
WSJ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своей поездки в Европу призвал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России, пишут американские СМИ.
По сведениям The Wall Street Journal, представитель Китая передал Западу четкое послание о том, что американские союзники в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать прекращения огня на Украине, оставив России занимаемые ею в настоящее время территории.
Европейские чиновники сообщили американскому изданию, что Ли Хуэй предложил Европе расценивать Китай как экономическую альтернативу США. Кроме того, он призвал действовать быстро, чтобы закончить украинский конфликт и предотвратить его распространение, передает ТАСС.
В ЕС отметили, что не поддерживают заморозку конфликта, и заявили представителю Китая, что отделить Европу от США «невозможно». Они заверили также, что Европа не станет отказываться от поддержки Киева.
Между тем в пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Власти Китая ранее заявляли, что суть украинского кризиса заключается «в большом взрыве противоречий» в управлении безопасностью в Европе.
Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink
Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.
По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.
Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.
Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Военкоры показали горящий после ракетного удара НПЗ под Харьковом
После ракетного удара в Харьковской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают российские военкоры, публикуя видео с места событий.
В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» уточняется, что пожар начался на Утковском НПЗ.
Местные власти, подконтрольные киевскому режиму, сообщают, что на предприятии начался пожар. При этом они не уточняют, что поражен объект топливной инфраструктуры, сообщают военкоры.
17 мая Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве.
В МИД назвали условия достижения мира на Украине
Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной
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Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.
Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения.
Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией.
Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения
Рогов: ВСУ намеренно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Запорожской области
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ВСУ наносят удары в основном по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, противник продолжает активную подготовку к контрнаступлению, для этого теперь в ход идут ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Бердянск.
«Основная цель ударов ВСУ в Бердянске – это тылы. Противник бьет по логистическим центрам, транспортным узлам, складам с продовольствием и другим жизненно важным объектам. То есть они пытаются показать, что безопасных мест в Запорожской области нет, посеять панику», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Одновременно с этим очевидно желание противника разведать и уничтожить наши военные объекты, в преддверии своего наступления. В том, что оно будет на Запорожском направлении, сомнений нет. Также активно запускаются фейки для реализации информационно-психологических операций. В частности, в Сети распространяется видео с якобы последствиями попадания ракеты ВСУ по Бердянску, хотя на самом деле снято совершенно в другом регионе России и не сегодня», – отметил собеседник.
«Помимо обстрелов самого Бердянска, также были удары по Васильевке, Токмаку, Пологам и другим крупным населенных пунктам вблизи ЛБС. Наша система ПВО постоянно работает и достаточно хорошо справляется со своими задачами. Причем ВСУ ведут обстрелы как из РСЗО западного образца, например HIMARS, так и из «Градов», «Ураганов», а также из ствольной артиллерии», – рассказал он.
«К счастью, часть людей из прифронтовых населенных пунктов мы вывезли в рамках добровольного перемещения. Однако есть и те, кто достаточно легкомысленно относится к собственной жизни, отказываясь от временного переезда. Отмечу также, что в последнее время противник несколько изменил свою тактику. Вместо разведки боем, которая регулярно завершалась потерями 50-70 человек с их стороны, ВСУ осуществляют попытки прорыва диверсионно-разведывательными группами в количестве до пяти-семи человек, но они также уничтожаются. Наибольшую активность мы фиксируем на участке от Васильевки до Полог», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил представитель оперативных служб России. Он отметил, что взрывы были «на окраине города». Как сообщает РИА «Новости», минувшей ночью ВСУ также нанесли удар по центру города Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что, по предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
В воскресенье вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых – Storm Shadow, три – ложные цели, из них шесть ракет были перехвачены. Одна ракета упала на окраине города, разрушив столовую, пострадавших нет.
В начале мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дети с родителями, пожилые люди и некоторые другие категории граждан будут перемещены вглубь Запорожской области из районов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы данных населенных пунктов со стороны ВСУ. В перечень попали Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.
Россия заявила протест США из-за высказываний помощника Байдена про удары по Крыму
МИД: Посольству США заявлен протест из-за высказываний помощника Байдена Салливана про удары ВСУ по Крыму
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Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве, вызванным в МИД России в пятницу, заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В заявлении МИД России, опубликованном в Telegram, говорится, что уверения американских официальных лиц о том, что США якобы не поощряют подобные атаки на Россию, являются лживыми и лицемерными, особенно с учетом поставок Украине вооружений от Пентагона, которое впоследствии используется украинскими боевиками для терактов на территории нашей страны.
Россия акцентировала, что США давно стали стороной украинского конфликта, их враждебные действия ввергли двусторонние отношения в глубокий и опасный кризис.
Любые формы агрессии против России, подчеркивает МИД, будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор.
Салливан ранее заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму.
Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США.
Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, 10 снарядов HIMARS и ракету «Гром-2»
Российская ПВО за сутки перехватила больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщило Министерство обороны.
В числе перехваченных оказались также десять снарядов РСЗО HIMARS и оперативно-тактическая ракета «Гром-2», сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также за сутки уничтожены 24 беспилотника у поселков Ольшана (Харьковская область), Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артемовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха (Херсонская область), Комсомольское и Токмак (Запорожская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотник, 424 ЗРК, 9302 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. машин РСЗО, 4908 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее в четверг Минобороны России заявляло о неудачных попытках ВСУ продвинуться на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск
Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.
Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих.
ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Минобороны: ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении
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Российские мотострелки и артиллеристы на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями Южной группировки российских войск успешно сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что авиация Южной группировки российских войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Помимо этого, рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Красногоровка экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт ВСУ.
Напомним, 11 мая Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ на различных участках линии соприкосновения.