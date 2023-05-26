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Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких областях Украины
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В Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре (Днепропетровске) прозвучало не менее четырех взрывов. После этого украинские СМИ сообщили о новых взрывах в городе, передает ТАСС
Напомним, накануне взрывы прогремели в Киеве, а также в Сумской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины.
Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.
Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.
Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.
В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».
По словам Штефана, запись сделана 25 мая.
Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.
Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.
Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.
Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
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Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.
Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.
По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.
При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.
У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.
Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.
В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.
Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.
В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.
Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.
Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
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Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.
Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.
Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».
Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.
СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.
В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».
На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.
Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.
По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».
Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.
Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».
Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».
Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.
ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС
ФСБ предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС
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ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях.
Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС, передает ТАСС.
Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.
В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.
Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.
У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.
В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.
Отражена атака беспилотников на Севастополь
Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».
Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
В США назвали главную проблему Зеленского
Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.
ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук рассказал об отражении украинских атак в ДНР и ЛНР
На Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР вооруженные силы Украины предприняли неудачные попытки наступления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
ВСУ пытались «вернуть утраченные позиции», но понесли «значительные потери в личном составе и технике». Российские авиация и артиллерия отбили атаки 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» «выполнила три огневых задачи». Поражены опорные пункты ВСУ у Первомайского в ДНР. Авиация атаковала украинские опорные пункты на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Артиллерия Южного военного округа поразила семь артиллерийских орудий и три миномета ВСУ у населенного пункта Победа в ДНР, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников, перехватили 16 реактивных снарядов HIMARS.
УВЗ по производству двигателей обогнал совокупные советские показатели
Количество выпускаемых компанией «ЧТЗ-УРАЛТРАК» превысило лучшие показатели периода СССР
В условиях спецоперации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» заметно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей за счет грамотной организации производства.
В Telegram-канале УВЗ указано, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО.
Как отметил директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, на ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива.
«По итогам работы первого квартала этого года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», – подчеркнул он.
Отмечается, что символичным стал тот факт, что 90 лет со дня основания завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.
Ранее «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков была отправлена Минобороны.
Атаковавшие Белгородскую область террористы были приписаны к военной части ВСУ
Украинская националистка подтвердила подчинение ВСУ напавших на Белгородскую область террористов
Волонтер из Киева с ником «Катерина Дмитрівна» опубликовала «благодарность» от «Русского добровольческого корпуса» (РДК), где значится, что он приписан к военной части А3449.
В свою очередь эта часть закреплена за Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Позже фото были отредактированы, но в соцсетях остался первоначальный вариант.
Напомним, в ФСБ сообщали, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.