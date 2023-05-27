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Экваториальная Гвинея предложила России открыть прямое авиасообщение
Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба призвал открыть прямое авиасообщение с Россией
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Экваториальная Гвинея и Россия могут открыть прямое авиасообщение, на этом направлении нет конкуренции, заявил посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
По его словам, страна считает важными отношения с Россией, а предприниматели и власти России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение, передает РИА «Новости».
Айекаба отметил, что Экваториальная Гвинея строит в аэропорту «новые терминалы и взлетные полосы по четыре километра».
Сальдо рассказал об отравившем его по заказу СБУ человеке
Сальдо рассказал, как по заказу СБУ был отравлен человеком из своего окружения за «очень большие деньги»
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как в августе 2022 года его за «очень большие деньги» отравил человек из ближнего окружения.
Сальдо в эфире «Первого канала» рассказал, что после того, как он возглавил администрацию Херсонской области, за ним, его друзьями и коллегами из Запорожской области, Луганской, Донецкой (областей) началась охота. Врио губернатора уточнил, что охота за ним началась с первых дней, еще в марте 2022 года, и эта охота велась с применением различных технологий, в том числе закладывались взрывные устройства, предпринимались попытки устроить где-то ловушку, выкрасть, использовались другие методы всякие. Врио главы региона рассказал, что тогда же был применен метод, известный с незапамятных времен, который называется «отравление».
Сальдо подчеркнул, что до отравления находился в абсолютно нормальной физической форме и помнит все произошедшее. Врио губернатора Херсонской области рассказал, что боевое отравляющее вещество добавили ему в пищу, оно подействовало мгновенно. Он помнит, как поднялся и сказал, что ему плохо, а после этого очнулся через 15 дней. Врио главы Херсонской области выразил уверенность, что человека, которому он доверял, «купили за очень большие деньги», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале августа прошлого года Сальдо госпитализировали в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, затем в Москву. Лечение он проходил в НИИ Склифосовского. СК РФ зафиксировал сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Экс-советник Кучмы объяснил пропажу Залужного
Экс-советник Кучмы Соскин объяснил пропажу Залужного его разногласиями с Зеленским по контрнаступлению
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Разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по контрнаступлению стали причиной того, что главком ВСУ Валерий Залужный не показывается на публике, заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Отсутствие Залужного в информационном пространстве продолжительное время свидетельствует о том, что есть вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, заявил Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинскому руководству и его покровителям на Западе не понравилось интервью Залужного, где тот выразил восхищение талантом главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
Соскин отметил, что Залужного не смогут «убрать», так как его поддерживают жители страны.
Залужный с начала мая исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту.
После подобных сообщений украинское Минобороны опубликовало видео, на котором якобы выступил Залужный.
Атакованный ВСУ корабль «Иван Хурс» самостоятельно вернулся в Севастополь
Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в бухту Севастополя самостоятельно, сообщил источник в Черноморском флоте.
По словам источника, повреждений на борту судна нет, оно готово к выполнению поставленных задач, пишет «Коммерсант».
Ранее ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены.
Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.
Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.
«Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.
«Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.
Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.
Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».
«Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.
Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.
Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам
Польша захотела запретить проезд через границу с Белоруссией российским и белорусским грузовикам
Польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.
Грузовое движение через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России и Белоруссии, приостанавливается, гласит проект распоряжения правительства Польши, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в котором изложен призыв к запрету проезда для польских автоперевозчиков через российскую территорию. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой ущерб это нанесет обеим сторонам.
ВСУ нанесли удар по Мариуполю ракетами Storm Shadow
Украинские военные ударили по городу Мариуполю дальнобойными ракетами в пятницу вечером, сообщил представитель силовых структур Донецкой народной республики.
По городу ударили две дальнобойные ракеты, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что по Мариуполю выстрелили ракетами Storm Shadow, под ударом оказался завод «Азовсталь».
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, прилет произошел в 20.10 мск с северо-западного направления.
В Германии призвали Россию «забрать Украину целиком»
Читатели издания Die Welt предложили России «забрать Украину целиком», дабы не брать ее под крыло европейских стран
Читатели немецкого издания Die Welt отреагировали на предложенные зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым варианты исчезновения Украины.
Отмечается, что многих пользователей напугала перспектива перехода украинской территории под юрисдикцию европейских стран, подчеркнув, что это посеет раздор между странами Европы, в частности между Германией и Польшей, передает РИА «Новости».
Так, читатель под ником Westfalin отметил, что «Польша хочет забрать западную часть вокруг Лемберга-Львова, а открытая политика Польши и пользуется большой популярностью у населения».
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» – сыронизировал Anders A.
Другой пользователь под ником Marc Mu подчеркнул, что такое решение противоречит Потсдамскому соглашению, а в случае, если бы Польша забрала большую часть Западной Украины, ей пришлось бы вернуть эти территории Германии, в частности Лемберг-Львов.
«Да ничего теперь не остается, кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...» – заключил Dirk D.
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
Стала известна причина гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ
Гладков: Причиной гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ стал выстрел в голову
Причиной гибели белгородца в ходе нападения на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) стал выстрел в голову, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, причиной смерти жителя, погибшего при проникновении ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, стал выстрел в голову.
Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что житель области, служивший в теробороне, погиб из-за осколочного ранения.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища
Депутат Бердичевский: Подрыв дамбы Карловского водохранилища затруднит контрнаступление ВСУ
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Подрыв дамбы Карловского водохранилища отразится на логистике противника. Более того, дожди размоют часть проселочных дорог, что также затруднит передвижение ВСУ. В преддверии ожидаемого контрнаступления все это играет нам на руку, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана.
«По дамбе Карловского водохранилища снабжалась группировка противника, находящаяся на северо-западе ДНР. В преддверии контрнаступления ВСУ важно поражать объекты, помогающие им закрепиться на местах. Фактически мы оставили противника без возможности пополнять запасы воды», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Конечно, имеются еще несколько проселочных дорог, по которым украинские военные могут обеспечить доставку. Тем не менее в скором времени в регионе должны начаться дожди, что сделает подобные транспортные артерии труднодоступными», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, подрыв дамбы уже сейчас приводит к подтоплениям позиций ВСУ. Это само по себе создает сложности для передвижения противника. Также из близлежащих сел начали эвакуироваться люди, что также играет на руку ВС РФ. Мы крайне щепетильно относимся к сохранению жизней гражданских, поэтому их отсутствие в этих населенных пунктах облегчит продвижение российских войск вперед», – резюмирует Бердичевский.
Ранее дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались ВСУ на Артемовском направлении, была взорвана. На кадрах с места происшествия, оказавшихся в социальных сетях, видно, что движение техники и перевод людей по объекту в настоящий момент невозможны.
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, отметил в своем Telegram-канале, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит». При этом еще в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали объект инфраструктуры.
Тогда начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчеркивал, что в случае подрыва в зоне затопления «окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек».
По его словам, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.
Минобороны: ВДВ России на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
Минобороны: ВДВ России на южном фланге на Артемовском направлении отражают все атаки ВСУ
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Российские подразделения ВДВ на своих укрепленных позициях на южном фланге Артемовского направления отражают все атаки ВСУ, сообщают в Минобороны.
По информации ведомства, российские военные уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов и уверенно отражают все вылазки украинских формирований, передает РИА «Новости».
Также Минобороны опубликовало видеоролик, на котором видно, как гаубица артиллерии ВДВ Д-30 калибра 122 мм ведет огонь по сосредоточившемуся в лесопосадке противнику.
Как отметил на видео командир разведывательной группы с позывным «Камень», во время воздушной разведки была выявлена группа пехоты до 15 человек и две боевые машины противника.
«При поддержке минометной батареи нанесли огневое поражение. Тем самым противник понес потери и отступил назад», – заключил он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ.
Спецпредставитель Китая призвал ЕС сохранить новые регионы в составе России
WSJ: Спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе своей поездки в Европу призвал немедленно прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе России, пишут американские СМИ.
По сведениям The Wall Street Journal, представитель Китая передал Западу четкое послание о том, что американские союзники в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать прекращения огня на Украине, оставив России занимаемые ею в настоящее время территории.
Европейские чиновники сообщили американскому изданию, что Ли Хуэй предложил Европе расценивать Китай как экономическую альтернативу США. Кроме того, он призвал действовать быстро, чтобы закончить украинский конфликт и предотвратить его распространение, передает ТАСС.
В ЕС отметили, что не поддерживают заморозку конфликта, и заявили представителю Китая, что отделить Европу от США «невозможно». Они заверили также, что Европа не станет отказываться от поддержки Киева.
Между тем в пятницу Ли Хуэй прибыл в МИД России для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Власти Китая ранее заявляли, что суть украинского кризиса заключается «в большом взрыве противоречий» в управлении безопасностью в Европе.
Военкоры показали горящий после ракетного удара НПЗ под Харьковом
После ракетного удара в Харьковской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают российские военкоры, публикуя видео с места событий.
В сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» уточняется, что пожар начался на Утковском НПЗ.
Местные власти, подконтрольные киевскому режиму, сообщают, что на предприятии начался пожар. При этом они не уточняют, что поражен объект топливной инфраструктуры, сообщают военкоры.
17 мая Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве.
Минобороны показало встречу «Ивана Хурса» в Севастополе
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» пришел в Севастополь, в пункт постоянного базирования, после того как выполнил специальные задачи в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.
Корабль в море выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
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Также корабль отслеживал надводную обстановку юго-западной части моря для обеспечения безопасности судоходства в рамках зерновой сделки.
В Минобороны отметили, что при заходе в базу разведывательного корабля «Иван Хурс» в связи с памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига «Меркурий», как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.«Иван Хурс» в пункте базирования пополнит материальные запасы и продолжит выполнение задач.
Напомним, ВСУ атаковали корабль с помощью беспилотников рядом с Босфором. Минобороны указало, что все безэкипажные катера, участвовавшие в нападении, были уничтожены.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов
Губернатор Гладков сообщил о почти 200 прилетах со стороны ВСУ в Белгородской области за сутки
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За сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 200 прилетов со стороны ВСУ, повреждены несколько строений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Белгородский район попал под обстрел 14 раз. Две атаки совершены с помощью беспилотников», – написал он в Telegram.
Артиллерией и из минометов был обстрелян Грайворонский округ, в частности село Козинка, где зафиксированы 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска, зафиксированы разрушение дорог и тротуаров.
По Грайворону были выпущены три снаряда, повреждения получили пять домов, автомобиль, заборы.
Прилеты зафиксированы по селам Глотово, Новая Таволжанка, Октябрьский. Повреждения получили здания. Атака велась с помощью беспилотников и ракет.
«По Мурому зафиксирован прилет семи артиллерийских снарядов. Пострадавших среди мирного населения нет, есть погибший домашний скот», – сообщил Гладков.
Также зафиксирован прилет одного минометного снаряда по погранпереходу в Шебекино.
Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что местные власти создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны из трех тысяч человек, рассматривается вопрос с их вооружением.
Онищенко назвал чипы для мозга прорывом в медицине
Онищенко прокомментировал разрешение американских властей Маску испытывать чипы для мозга на людях
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Разрешение властей США компании предпринимателя Илона Маска испытывать чипы для мозга на людях может только радовать. Это означает, что технология, которая может помочь многим людям, уже готова, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его словам, должна быть защита от стороннего воздействия на людей с чипами в мозгу.
Американские власти разрешили компании по производству чипов для мозга Neuralink, сооснователем которой является предприниматель Илон Маск, начать первое клиническое исследование на людях. В компании сообщили, что это «важный первый шаг», отметив, что в будущем развитие данной технологии поможет многим людям.
«Это испытания новых методов для лечебных целей, без этого никуда. Такие сообщения могут только радовать, ведь это означает, что технология полностью готова. Это развитие, новые возможности и новые открытия», – говорит Онищенко.
По его словам, если испытания пройдут успешно, то данная технология может стать прорывом в медицине. Так, например, будут придумываться и появляться все новые и новые идеи использования чипов, в том числе в быту, возможно будет социализировать некоторую категорию людей.
«Если это будет внедряться неподвижному инвалиду, который сможет с помощью импульсов включать и выключать, например, какую-то технику дома, то это же будет просто отлично. У нас же есть технология «умный дом», вот с ней смогут взаимодействовать. Если для таких людей будет созданы такие условия, они смогут с помощью умственной деятельности все это регулировать, а это огромные возможности», – считает врач.
Единственное, чего опасается собеседник, это стороннее воздействие на людей с такими чипами в мозгу. Он подчеркивает, что технология, безусловно, придумана из благих целей, однако злоумышленников тоже много. Для того чтобы избежать каких-либо инцидентов со взломами чипов, находящихся в мозгу людей, необходимо параллельно разрабатывать систему безопасности.
«В принципе, это движение в правильном направлении. Эти возможности нужно использовать для медицины, они особенно нужны. И я надеюсь, что все это будет делаться в соответствии с национальным законодательством. Пока то, что я вижу, это серьезный шаг к социализации инвалидов в первую очередь», – заключил Онищенко.
В январе прошлого года СМИ сообщили, что в Neuralink появилась вакансия директора клинических испытаний. Эксперты пришли к выводу, что компания вскоре начнет подготовку испытаний на людях.