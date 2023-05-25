Марафон «Все для победы!» в эфире «Соловьев LIVE» за сутки собрал 25,5 млн рублей для бойцов СВО

Онлайн-марафон на канале «Соловьев LIVE» в поддержку проекта «Народного фронта» «Все для победы!» за сутки собрал 25 млн 543 тыс. 317 рублей для нужд бойцов СВО.

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов поблагодарил за собранные средства и отметил, что на эти деньги будут куплены и переданы подразделениям на линии боевого соприкосновения 17 дополнительных спецнаборов стоимостью по 1,5 млн рублей каждый. По словам Кузнецова, в набор входят квадроциклы и «рюкзаки военкора». Их направят в подразделения по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР.

Кузнецов также пояснил, что так называемый рюкзак военкора собирался вместе с журналистами, которые общались с бойцами на передовой. В него вошли перископ, металлоискатель, тепловизор, монокуляр, мультитул, набор для ухода за оружием, тактическая аптечка, маскировочная сеть, термос, наколенники, налокотники, мощные зарядные устройства и многое другое.

Член центрального штаба «Народного фронта», куратор сборов проекта «Все для победы!», военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев помогает бойцам, которые сражаются на территории ЛНР. По словам военкора, квадроциклы на фронте очень востребованы для мобильного передвижения, чтобы бойцы могли эффективнее бить врага, своих ребят вытаскивать.

«Наши бойцы штурмовали Попасную в ЛНР, а в это время на них шли ВСУ с тяжелой бронетехникой при поддержке БМП. Благодаря квадрокоптеру наши сумели своевременно засечь перемещение противника и поразить технику. Если бы ВСУ успели ее применить, погибло бы много людей», – рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын в эфире «Соловьев LIVE».

Доброволец из Сербии Деян Берич совместно с «Народным фронтом» ведет сбор для бойцов интернациональной бригады, куда вошли добровольцы из разных стран, в том числе бывшей Югославии и Франции. Он вышел в эфир марафона прямо из машины, по дороге с полигона, где обучает бойцов-иностранцев. По словам Берича, сначала в бригаду вступали те, кто хотел вернуть долг русским, пришедшим на помощь, когда сербам было трудно. «Сегодня очень много русских хотят сражаться в нашей бригаде. Делаем еще один батальон. Людей очень много, и есть проблемы: не хватает касок, бронежилетов, квадрокоптеров. Я все делаю, чтобы ребята это получили, а «Народный фронт» сильно помогает», – отметил Берич.

«В июне прошлого года была первая доставка гуманитарной помощи военнослужащим, мы вместе с корреспондентами попали под обстрел. Было очень страшно. Но ребята-военнослужащие буквально грудью нас защищали, успокаивали. Другая выдача была у разведчиков. Командир подразделения потом показал мне, как шлем, который мы передали, спас ему жизнь. По нему отработал снайпер, на шлеме осталась засечка – след от прямого попадания», – рассказала руководитель отделения «Народного фронта» в Луганске Анна Еременко.

Онлайн-марафон в эфире «Соловьев LIVE» приурочен к годовщине проекта «Народного фронта» «Все для победы!».

«Народный фронт» помог группе блогеров организовать сбор «Возвращая детство», благодаря которому удалось подготовить к школе 1,3 тыс. детей Донбасса, потерявших родителей или ставших инвалидами.

«За полтора месяца «Сбор военкоров» к годовщине проекта «Все для победы!» собрал 93 млн рублей, еще 25,5 млн удалось добавить к этой сумме за сутки онлайн-марафона на канале «Соловьев LIVE», – подчеркнул Михаил Кузнецов.

Подводя итоги марафона в прямом эфире, Михаил Кузнецов также предложил ведущему Владимиру Соловьеву лично доставить комплект помощи бойцам на передовую, который с удовольствием согласился это сделать.

Онлайн-марафон закончен, но сбор продолжается. Все россияне могут принять в нем участие, перейдя на сайт pobeda.onf.ru. Информация о сборе размещена во вкладке «Общий сбор военкоров».