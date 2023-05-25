После смертельного ДТП со скорой в Москве возбудили дело

Дело возбудили после ДТП со скорой в Москве, где погиб фельдшер и три человека пострадали

После ДТП с участием машины скорой и такси на юго-западе Москвы, в котором погиб медработник и еще трое человек пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Согласно сообщению ведомства, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении «лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает ТАСС.

ДТП произошло в 1.55 мск на улице Профсоюзной в районе дома 32. Столкнулись такси и машина Ford скорой помощи. В результате водитель, два медработника и пациент были госпитализированы, однако 34-летний фельдшер умер в больнице.

Причиной ДТП названо пересечение перекрестка на красный сигнал светофора 52-летним водителем такси .