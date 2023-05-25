Названы условия, при которых россияне могут лишиться пенсии

Экономист Хрусталева предупредила пенсионеров о риске потери выплат

Если не приходить за пенсией в течение полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения, можно потерять пенсию, рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

По ее словам, в пенсионном законодательстве существуют такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. Так, ФСС вправе приостановить выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России, передает Ura.ru.

Кроме того, для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, по которому человека могут лишить данной выплаты – в случае если инвалид не проходит переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии.

Хрусталева отметила, что в каждом из случаев можно возобновить выплаты.

«Если пенсионер не объявлялся длительное время, ему достаточно написать заявление. В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет снова пройти путь оформления по новым основаниям», – пояснила она.

Напомним, с 1 мая пенсии наличными россиянам доставляет только «Почта России».