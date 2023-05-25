Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть прервали трехдневный рост и перешли к снижению

Мировые цены на нефть в четверг стабилизировались после трехдневного роста: рынки оценивают перспективы спроса и предложения.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 осталась на уровне прошлого закрытия (78,36 доллара за баррель), а июльских фьючерсов на WTI – снижается на 0,15%, достигая 74,23 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что днем ранее котировки выросли на 2%, а за предыдущие три сессии – на 3,8%.

Накануне цены на нефть поддержала статистика из США: согласно отчету Минэнерго страны, коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 19 мая, показали наибольший темп падения, произошедший с ноября 2022 года, – сразу на 12,5 млн баррелей (2,7%), до 455,2 млн баррелей. При том, что аналитики, напротив, ждали роста запасов на 0,8 миллиона.

Трейдеры также продолжают оценивать слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана на Катарском экономическом форуме, который посоветовал спекулянтам на нефтяном рынке «быть осторожными».

Эксперты, кроме того, следят за ситуацией с потолком госдолга США.