Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина Российский премьер Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина на встрече в Пекине 24 мая 2023, 11:45 Текст: Александра Юдина

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином передал ему привет от российского лидера Владимира Путина. Отмечается, что российский премьер передал председателю Китая товарищеский привет и наилучшие пожелания от Путина, передает ТАСС. Также Мишустин подчеркнул, что президент России «с большой теплотой вспоминает переговоры в марте в Москве». Кроме того, премьер заметил, что визит Си Цзиньпина в Россию «открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай». После этого председатель КНР и российский премьер-министр начали переговоры в Доме народных собраний в центре Пекина. Двумя днями ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай. В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщал Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай «в любое удобное для него время». Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию

Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант». Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Новости СМИ2 Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания. «Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов. «Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник. «Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он. «Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат. «Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий. 22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.

Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.

В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мишустин прилетел с официальным визитом в Китай Премьер-министр России Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности прилетел в Шанхай 22 мая 2023, 22:18 Текст: Антон Никитин

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай. Официальный визит Мишустина в Китай начался в понедельник с прилета в Шанхай. Как ожидается, во вторник Мишустин выступит в Шанхае на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов, передает ТАСС. После этого глава правительства России отправится в Пекин, где у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам переговоров Мишустина с Си Цзиньпином и Ли Цяном состоится подписание двусторонних соглашений. Напомним, в начале апреля Мишустин обсудил по телефону с главой Госсовета Китая договоренности Путина и Си Цзиньпина. В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщил Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай. Новости СМИ2 Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского 22 мая 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников». Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС. Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве. Новости СМИ2 Консультации России и Китая по вопросам безопасности запланированы в Москве Переговоры Патрушева с членом политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцином запланированы в Москве 22 мая 2023, 00:14 Текст: Антон Антонов

В понедельник в Москве секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК партии Чэнь Вэньцином, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Патрушев и Чэнь Вэньцин проведут консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Это будет их первая личная встреча в рамках данного механизма взаимодействия на уровне глав делегаций, передает РИА «Новости». Напомним, консультации России и Китая по различным аспектам безопасности проводятся каждый год. В сентябре Патрушев и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи провели переговоры по стратегической стабильности.

Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки 22 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально. Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Новости СМИ2 Байден заявил об изучении США вопроса отмены санкций против министра обороны КНР 21 мая 2023, 17:06 Текст: Кристина Цыцура

В Вашингтоне рассматривают возможность смягчения или отмены санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу, личной встречи с ним добивается шеф Пентагона Ллойд Остин, заявил президент США Джо Байден. По словам американского лидера, этот вопрос сейчас обсуждается, передает ТАСС. Байден подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Пекин отвергает просьбу Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума «Диалог Шангри-Ла», который пройдет в начале июня. Напомним, санкции против Ли Шанфу ввели в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей и ракетных систем. Путин: В России наступил момент мощной консолидации 23 мая 2023, 15:59 Текст: Алексей Дегтярев

Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. «Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости». Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны. Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Новости СМИ2 Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана Песков: Путин и Эрдоган – очень серьезные политические деятели, которым не свойственен популизм 22 мая 2023, 14:52 Текст: Ольга Никитина

Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции. Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России. Песков заявил об иммунитете россиян к западной пропаганде Песков: У россиян выработался иммунитет к западной пропаганде 22 мая 2023, 14:37 Текст: Ольга Никитина

В российском обществе появилась «определенная степень резистентности» к потокам лживых сообщений о России, которые появляются за рубежом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Россияне устойчиво реагируют в том числе на намеренную ложь и на некомпетентные оценки, которые звучат из-за рубежа, передает ТАСС слова представителя Кремля. Потому, отметил Песков, уровень поддержки президента Владимира Путина среди российских граждан и остается на высоком уровне. Россияне, по словам Пескова, ориентируются не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что чрезвычайно важно и сейчас, и в будущем. Согласно свежим данным ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан президенту страны Владимиру Путину составляет 80,1%. Новости СМИ2 Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну.