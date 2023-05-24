Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется Глава Минобрнауки ЛНР: Новым регионам надо показать, что Россия – страна возможностей Глава Минобрнауки ЛНР Кусов рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей» в новых регионах

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проект «Россия – страна возможностей» уделяет особое внимание работе в новых российских регионах, сказал газете ВЗГЛЯД глава Минобрнауки ЛНР Иван Кусов, победитель 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетний юбилей. «Проекты платформы – один из лучших инструментов для развития человеческого капитала в нашей стране. Платформа направила в нужную сторону жизненный и карьерный вектор целого поколения молодых специалистов. Мы не потеряли это поколение, а приобрели целый пул новых перспективных госуправленцев», – рассказал Иван Кусов. «Флагманский проект «Лидеры России» – помимо очевидного предоставления возможностей карьерного и личностного роста –­ сформировал на федеральном уровне и в обществе запрос на системную кадровую политику. Теперь госорганы, корпорации, представители среднего и даже малого бизнеса начали развивать свои долгосрочные кадровые стратегии», – пояснил собеседник. «Кроме того, благодаря «Лидерам России» у нас стало хорошим тоном формировать кадровые резервы и проводить профильные конкурсы. А это важный тренд для кадровой открытости», – отметил Кусов. «Что касается моего личного впечатления от «Лидеров России», то я отмечу честность и прозрачность процедур участия в проекте, на которые не повлияешь извне. Иногда очень обидно выполнить все задания, но споткнуться на тестах. Но ничего не поделаешь: процедур отбора технологизирована настолько, что конкурс проходит предельно объективно», – добавил глава ведомства. «Кроме участия в «Лидерах России» я вошел в наблюдательный совет проекта «Флагманы образования». Это похожий кадровый конкурс, но ориентированный на педагогов и руководителей учебных заведений. Сейчас мы активно развиваем проекты платформы в новых регионах. Недавно в ЛНР открылось представительство платформы «Россия – страна возможностей», теперь наша молодежь активно участвует в проектах «Большая перемена», «Пишем будущее», и так далее», – указал он. –

«Отдельно для новых субъектов запущены несколько проектов, например – «Спасибо, братцы!», рассчитанный на демобилизованных студентов, которые отдали долг Родине. Смысл проекта – помочь отслужившим принять участие в образовательных конкурсах, пройти обучение, получить специальности и необходимые компетенции». «В целом, платформа уделяет особое внимание работе в новых регионах. Это приоритетное направление. С другой стороны, местные ребята должны «почувствовать» проекты платформы, принять в них участие, убедиться в их честности, и тогда мы получим новые истории успеха с назначениями молодых лидеров на ответственные должности. Новым регионам необходимо показать, что Россия – действительно страна возможностей», – резюмировал Кусов. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны. Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию

Фото: Soeren Stache/DPA/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania. Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант». Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. «В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Новости СМИ2 Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Новости СМИ2 Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания. «Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов. «Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник. «Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он. «Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат. «Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий. 22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.

Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.

В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Донецке женщина пострадала из-за взрыва мины «Лепесток» 21 мая 2023, 21:57 Текст: Кристина Цыцура

Жительница Донецка получила ранение во время подрыва на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Инцидент произошел в Петровском районе города, где сдетонировала одна из сброшенных ВСУ мин, передает ТАСС. Напомним, ВСУ периодически сбрасывают «Лепестки» на населенные пункты Донбасса. Мины опасны тем, что плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. Ранее сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на мине «Лепесток», когда косил траву в овраге. Новости СМИ2 Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку 21 мая 2023, 19:33 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы Украины за 25 минут выпустили 18 снарядов калибра 155 мм по Донецку, сообщили в СЦКК ДНР. По населенному пункту Нетайлово - город Донецк сначала было выпущено пять снарядов калибром 155 мм, позже выпустили еще шесть снарядов, а далее ВСУ обстреляли город еще семью снарядами, передает ТАСС. Попадания были зафиксированы в Куйбышевском районе Донецка, а также на юго-западе Донецка. Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского 22 мая 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников». Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС. Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве. Новости СМИ2 Пушилин назначил бывшего заммэра Мариуполя замглавы правительства ДНР Глава ДНР Пушилин назначил бывшего заммэра Мариуполя Бердникова замглавы правительства 22 мая 2023, 21:56 Текст: Вера Басилая

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова заместителем председателя правительства Донецкой народной республики. Указ о назначении Бердникова был опубликован в Telegram-канале «ДНР. Принято», где публикуются официальные документы властей региона, передает ТАСС. Дмитрий Бердников был назначен замглавы администрации Мариуполя в ноябре прошлого года. Он занимался вопросами помощи в адаптации нормативно-правовой базы, урегулирования бюджетных процессов, контролировал и координировал восстановление города. До назначения заммэра Мариуполя Бердников работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия), был мэром Иркутска. Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки 22 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально. Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Новости СМИ2 Путин: В России наступил момент мощной консолидации 23 мая 2023, 15:59 Текст: Алексей Дегтярев

Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. «Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости». Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны. Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело. Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.

Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из зданий в Артемовске

Текст: Кристина Цыцура

Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник установил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. Пушилин сообщил, что съездил в Артемовск, чтобы понять, какие первоочередные меры необходимы городу, написал он в своем Telegram-канале. На видео показано, как глава региона с автоматом и в военной экипировке водружает черно-сине-красный флаг на крыше одного из зданий. Пушилин также поблагодарил бойцов группы «Вагнер» за выполненную задачу. «Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть – справимся», – написал он. Ранее врио главы ДНР заявил о сохранении названия города Артемовск. Новости СМИ2 Песков предположил обсуждение Путиным с СБ атаку диверсантов на Белгородскую область Песков заявил о возможном обсуждении Путиным нападения на Белгородскую область с СБ России 23 мая 2023, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России может обсудить атаку украинских боевиков на Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совещание с постоянными членами Совбеза России у президента запланировано на пятницу, сказал Песков, передает ТАСС. На подобных оперативных совещаниях проводится обмен мнениями по текущим вопросам. Представитель Кремля отметил, что нападение на регион – чрезвычайно важная тема для обсуждения, можно предположить, что этот вопрос затронут на совещании. В понедельник на территорию Белгородской области пробралась группа украинских диверсантов, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 боевиков.