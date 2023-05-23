Путин провел встречу с председателем КС Зорькиным

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23 мая, вторник | Последнее обновление — 19:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Режим КТО в Белгородской области отменен
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Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.
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Наш противник с 2014 года катается на эмоциональных качелях между «зрадой» и «перемогой». Поэтому на каждое реальное поражение ему приходится отвечать хоть какой-то, но победой, старательно раздутой в СМИ.
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23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов.
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По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин провел встречу с председателем КС Зорькиным
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась во вторник, сообщается на сайте Кремля.
Глава КС рассказал о подведении итогов 2022 года. По его словам, количество жалоб и обращений от граждан не выросло. Зорькин уточнил, что это примерно 12 тысяч обращений с некоторыми колебаниями, начиная с 2019 года. Из них решений Конституционного суда получается примерно 3700, добавил он.
Предыдущая встреча проходила в декабре 2022 года в Кремле. Тогда глава КС сообщал президенту, что в суд поступает около 12-13 тыс. обращений.
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля.
Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.
Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина
Санду пообещала исполнить постановление МУС об аресте Путина в случае его приезда в Молдавию
Молдавия будет исполнять решения Международного уголовного суда, в частности, решение об аресте президента России Владимира Путина, заявила глава республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.
Она уточнила, что Молдавия подписала соглашение о МУС и будет уважать его решения. Таким образом Санду ответила на вопрос, арестуют ли российского лидера в случае его визита в республику, передает «Коммерсант».
Напомним, МУС выдал ордер на арест президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС.
Путин: Россия с помощью спецоперации пытается прекратить идущую уже девять лет войну
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Враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
«В течение девяти лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет, Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического Российского государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
«Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И конечно, будет (делать) для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь», – добавил глава государства.
Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.
Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом.
Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС.
В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях».
Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.
Депутат Наумов: Платформа «Россия – страна возможностей» стала ценнейшим социальным лифтом
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Платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. В понедельник президентская платформа «Россия – страна возможностей» празднует пятилетие со дня основания.
«Я принимаю участие в программах платформы «Россия – страна возможностей» с самого начала ее основания. Мой товарищ, экс-зампред правительства Виктор Христенко был наставником для победителей конкурса «Лидеры России». Я же помогал организовывать проекты в рамках наставничества, проводимые в течение года после каждого конкурса», – рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов.
«Как непосредственный участник проектов могу сказать: «Россия – страна возможностей» – это уникальный инструмент в первую очередь для развития личностных качеств, для саморазвития и самореализации. Не говоря уже о том, что платформа дает максимально широкие возможности для карьерного роста. Как только ты подал заявку на участие в каком бы то ни было направлении платформы – ты уже победитель, победитель нам самим собой вчерашним», – заметил собеседник.
«Все это заложено в «Лидерах России» и в других проектах платформы, которая является уникальной даже в сравнении с заграничными проектами. Это ценнейший для кадровой работы в России социальный лифт. Неслучайно победители конкурса затем сами становятся наставниками. Все это показывает россиянам, что профессиональный успех и возможен, и востребован», – напомнил он.
«Примечательно, что все участники начиная с четвертьфинала после конкурса сохраняют горизонтальные связи, в каких бы регионах они ни жили. На принципах доверия между участниками создается еще одно профессиональное сообщество. А это уже мощнейший инструмент для укрепления системы госуправления в федеральном масштабе», – подчеркнул депутат.
«Значимость проектов платформы иллюстрирует и тот факт, что глава нашего государства регулярно проводит очные встречи с участниками проектов. Это является мощнейшим стимулом для других потенциальных участников, а самому президенту позволяет видеть альтернативные точки зрения на те или иные вопросы. Причем это нисколько не умаляет работы российской управленческой системы – правительства, министерств и ведомства, а дополняет их. Иногда полезно заглянуть за границы согласованных параметров», – заключил парламентарий.
22 мая исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства.
Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.
В понедельник в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», на которой выступили гендиректор платформы Алексей Комиссаров, ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и другие.
В этот же день участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей» проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проедет вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Путин наградил разработчика снайперской винтовки Чукавина орденом Невского
Разработчик снайперской винтовки конструктор Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в концерне «Калашников».
Глава КБ снайперского оружия концерна Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны по указу президента, сообщили в «Калашникове», передает ТАСС.
Награда присвоена также за создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу, указали в концерне. Торжественное вручение награды прошло в Москве.
Путин поручил правительству и ЦБ вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки
В случае необходимости ЦБ и правительство должны принять дополнительные меры для поддержания ипотечного кредитования. Данное поручение дал президент России Владимир Путин.
Он поручил правительству и Банку России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования. В случае необходимости следует принять дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях президента.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, они должны предоставить доклад до 5 июня и далее ежеквартально.
Ранее в ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования.
Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган – очень серьезные политические деятели, которым не свойственен популизм
Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, они несут ответственность за свои слова, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», которые касаются отношений России и Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России.
Песков заявил об иммунитете россиян к западной пропаганде
Песков: У россиян выработался иммунитет к западной пропаганде
В российском обществе появилась «определенная степень резистентности» к потокам лживых сообщений о России, которые появляются за рубежом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Россияне устойчиво реагируют в том числе на намеренную ложь и на некомпетентные оценки, которые звучат из-за рубежа, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Потому, отметил Песков, уровень поддержки президента Владимира Путина среди российских граждан и остается на высоком уровне.
Россияне, по словам Пескова, ориентируются не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что чрезвычайно важно и сейчас, и в будущем.
Согласно свежим данным ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан президенту страны Владимиру Путину составляет 80,1%.
В Кремле заявили о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
Предложение лидера «Справедливой России – За правду» Сергея Миронова выдвинуть президента Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году свидетельствует о высоком уровне поддержки российского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле заметили инициативу Миронова. Песков заметил, что это «очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил государства, и населения в целом», передает ТАСС.
Представитель Кремля также отметил высокий уровень консолидации вокруг президента.
При этом ранее Песков заявлял, что Путин не делал никаких заявлений о своем участии в выборах 2024 года.
Кремль анонсировал вручение наград Путиным в области космонавтики и образования
В Кремле 23 мая планируется провести церемонию вручения государственных наград в области космонавтики, образования и культуры, его проведет президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония состоится в Екатерининском зале Кремля, в ходе нее отметят деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования и в других отраслях, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Ранее концерн «Калашников» сообщил, что президент Путин наградил разработчика снайперской винтовки Андрея Чукавина орденом Александра Невского.
Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции
Президент Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам госслужбы и противодействия коррупции.
Владимир Путин распорядился назначить Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции, при этом освободив его от занимаемой сейчас должности, говорится в указе на сайте Кремля.
Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции.
Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры, передает ТАСС.
Путин: В России наступил момент мощной консолидации
Российское государство переживает нелегкие времена, но сегодня наступил момент мощной консолидации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
«Россия сейчас переживает нелегкие времена и говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства», – цитирует главу государства РИА «Новости».
Он отметил, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, чтобы обеспечить будущее страны.
Президент поблагодарил деятелей культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер, которым вручаются награды, и отметил, что они вносят зримый и осязаемый вклад в общее дело.
Путин также заявил, что Россия гордится бойцами СВО и теми, кто налаживает мирную жизнь в новых регионах.
Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума
В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве
Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.
Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении.
В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры.
На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами.
Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну.
Песков предположил обсуждение Путиным с СБ атаку диверсантов на Белгородскую область
Песков заявил о возможном обсуждении Путиным нападения на Белгородскую область с СБ России
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами СБ России может обсудить атаку украинских боевиков на Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание с постоянными членами Совбеза России у президента запланировано на пятницу, сказал Песков, передает ТАСС.
На подобных оперативных совещаниях проводится обмен мнениями по текущим вопросам.
Представитель Кремля отметил, что нападение на регион – чрезвычайно важная тема для обсуждения, можно предположить, что этот вопрос затронут на совещании.
В понедельник на территорию Белгородской области пробралась группа украинских диверсантов, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 боевиков.
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