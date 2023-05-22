В Крыму заявили об одобрении властями США развязывания ядерной войны

Вице-премьер Крыма Мурадов: Вашингтон в лице Салливана одобрил развязывание ядерной войны

Американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны, заявил вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Мурадов заявил РИА «Новости», что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «по недомыслию или из злого умысла» согласился на применение американской авиации против Крыма, тем самым одобрив развязывание ядерной войны. Ситуация, по словам постпреда Крыма, «проста как дважды два», если Салливан «вообще способен делать простейшие политические вычисления».

Уже 240 лет в Севастополе располагается главный южный стратегический бастион России – Черноморский флот, напомнил Мурадов, подчеркнув, что посягательство на одну из основ стратегической безопасности России законодательно обязывает нашу страну применить все имеющиеся средства в ответ.

Следовательно, чтобы гарантированно предотвратить эту жизненную угрозу России придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных, смертоносных вооружений. Речь главным образом идет об аэродромах Польши и, возможно, Румынии, уточнил Мурадов. При этом судьба этих двух стран американскую сторону не интересует, отметил он. Когда республики «втаскивали» в западный военный блок, такую участь им и готовили, сказал он.

Обычных вооружений для уничтожения аэродромов переброски натовских самолетов тоже явно недостаточно, а потому действия России «вполне прогнозируемы», подчеркнул постпред Крыма при президенте. Он отметил, что иным образом нельзя предотвратить жизненную угрозу для страны.

Мурадов выразил надежду на то, что исторический пример Карибского кризиса остудит натовские горячие головы. «Но может и нет, ведь на Западе историю уже переписали, она там никого ничему не учит», – заключил он.

Ранее Салливан заявил, что США не устанавливали ограничений по использованию украинского оружия Киевом для ударов по Крыму.