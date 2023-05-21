Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области сократить время пребывания на улице

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21 мая, воскресенье | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области сократить время пребывания на улице
Роспотребнадзор рекомендовал свердловчанам сократить время пребывания на улице из-за смога
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Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению ведомства, врачи настоятельно рекомендовал гражданам сократить время пребывания на улице, использовать маски и респираторы при выходе на улицу, воздержаться от прогулок с детьми и от занятий спортом на свежем воздухе, не открывать окна, а в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания обратиться к врачу, передает ТАСС.
В управлении также сообщили, что зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в городах Березовском и Верхней Пышме.
Ранее Госавтоинспекция перекрыла движение на участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск из-за задымления в результате верхового лесного пожара.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
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Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч назвал «неприемлемым» призыв Польши извиниться Зеленскому за Волынскую резню
Требование от польской стороны, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными, заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Зварыч в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нужно делать по отношению к общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона готова к диалогу, но Польша должна быть осторожна в высказываниях. Как уточнил он, Украина помнит историю и готова к взаимному пониманию, но также необходимо уважать и взвешивать свои заявления.
Кроме того, Зварыч рассказал о форме примирения между Украиной и Польшей, отметив, что она звучит так: «прощаем и просим прощения».
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину
MWM: Россия будет сбивать истребители F-16, если Киев применит их в зоне СВО
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Большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в СВО, пишут американские СМИ.
Military Watch Magazine в редакционной статье пишет, что Россия может заполучить образец для исследования технологий F-16, а также есть вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери, как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, и это, в свою очередь, нанесет серьезный удар по престижу машины, передает РИА «Новости».
Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Но, по мнению колумнистов газеты, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.
Отмечается, что уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отличным решение Запада о поставках F-16 Украине.
Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Постеры с издевательской надписью про президента Украины Владимира Зеленского появились на Таймс-сквер в Манхеттене в Нью-Йорке.
«Зеленский – герцог мира», – гласит надпись на постере. Блогеры обратили внимание, что на английском звучит не так однозначно: «Zelensky peace duke», сообщает Сергей Колясников в своем Telegram-канале.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России
Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.
Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
Байден попросил журналистов «заткнуться»
Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о дефолте в США
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться» после многочисленных вопросов о возможном дефолте страны.
«Заткнитесь уже, ладно?» – ответил Байден на вопросы о дефолте, передает Ura.ru.
В среду сообщалось, что Джо Байден не примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее 24 мая из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в стране.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, предупреждение, что Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.
Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
«Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».
Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».
Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».
Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».
«Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».
Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Медведев предложил Маску посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Медведев пригласил Илона Маска посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артемовск, ответив ему на прошлогодний вопрос.
«Вы спрашивали про Бахмут… Приезжайте и посмотрите сами», – написал Медведев в «Twitter» (соцсеть в России заблокирована) в комментариях к их с Маском дискуссии полугодичной давности. Тогда бизнесмен из США задал зампреду Совбеза России вопрос об Артемовске, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2022 года Медведев прокомментировал решение экс-премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку, сделав отсылку к британскому мему* про салат латук. На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Артемовске, пишет РИА «Новости».
Медведев тогда ответил Маску – «увидимся в Москве на День Победы», а в субботу добавил новый ответ.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Позднее военкоры показали видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.
Киев опроверг признание Зеленским потери Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Он в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) дал разъяснения про ответы «президента Украины на вопросы о Бахмуте». Как указал Никифоров, был задан вопрос: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет». Таким образом, по его словам, «президент опроверг взятие Бахмута», передает РИА «Новости».
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее Reuters сообщило, что Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. Отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
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