Власти Грузии назвали «ксенофобией» поиски оппозицией на востоке страны «дочери Лаврова»

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «ксенофобской кампанией» выступления оппозиции на востоке страны в городе Кварели, где якобы должен сыграть свадьбу брат зятя главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ксенофобии не место в Грузии, в природе грузин нет места ксенофобии», – сказал он грузинским журналистам, оценив действия оппозиции как проявление «либерального фашизма».

Председатель правящей партии сказал, что Грузия имеет четкую позицию по отношению к России.

«Мы не вводим санкции, но Россия не сможет обойти международные санкции с использованием Грузии», – сказал Ираклий Обахидзе.

По его словам, «радикальная оппозиция, требуя введение прямых санкций против России, хочет осложнить обстановку в стране и устроить хаос».

Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели в 150 километрах восточнее Тбилиси, в отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.

После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.

Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о десяти задержанных.