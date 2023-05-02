Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день Политолог назвала достижения Воронежской области в период СВО Политолог Линдигрин: Воронежская область активно включилась в поддержку участников СВО

Фото: кадр из видео

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Воронежская область в числе первых приняла беженцев, активно оказывает помощь участникам СВО и их семьям, а также взяла шефство сразу над тремя районам ЛНР, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области. «Воронежская область очень активно включилась в поддержку как участников СВО, так и беженцев, причем в числе первых. И если остальные области, как правило, берут шефство над одним районом из вернувшихся территорий, то здесь мы видим помощь сразу трем – Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам ЛНР», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор Института региональных проблем. «Помощь Воронежской области в этих районах достаточно заметна. Стоит только отметить, что в прошлом году там был восстановлен 41 объект социальной инфраструктуры, а в этом запланирован ремонт и восстановление уже 75. Кроме того, воронежцы берут на сбыт сельхозпродукцию с подшефных районов ЛНР, помогают семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений», – добавила она. «Также в области первыми в России запустили программу комплексной реабилитации и социальной адаптации участников СВО, которая действует с февраля нынешнего года. Кроме того, в регионе введен комплекс мер региональной поддержки участников СВО и членов их семей», – напомнила собеседница. «Думаю, все эти факты сыграли свою позитивную роль в принятии решения по дальнейшей работе главы Воронежской области. И сегодняшнюю встречу можно считать поддержкой президентом кандидатуры действующего губернатора на предстоящих выборах», – резюмировала политолог. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства отметил, что сельское хозяйство в области растет большими темпами, чем в (среднем по) России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. «Наша экономика адаптировалась к санкциям, и серьезных провалов нет. Все социальные обязательства выполняются. Происходит общественно-политическая консолидация в обществе, и большинство населения региона поддерживают все меры, связанные с проведением СВО», – рассказал Гусев. «Более 560 тыс. человек сейчас включились в активную поддержку участников СВО, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с территории Донбасса и Украины. Кстати, мы одни из первых приняли этих людей к нам, постарались создать для них очень комфортные условия для проживания. Было много пожилых людей, конечно, важно было обеспечить медицинское сопровождение. Детям много внимания уделяли, создали специальные студенческие педагогические отряды», – напомнил он. Ранее Путин на встрече с Советом законодателей заявил, что парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды. «Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка. «Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она. «Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница. «Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка. Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России. Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан. В ДНР объяснили важность восстановления трамвайного движения в Мариуполе Депутат Бердичевский: Восстановление трамвайного движения в Мариуполе говорит о возвращении города к мирной жизни

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

Мариуполь стремительно возвращается к мирной жизни. И возобновление трамвайного сообщения в городе – лишнее тому подтверждение, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по возобновлению трамвайного движения в Мариуполе. «Мариуполь – очень важный логистический центр на Азовском море. Это важнейшее промышленно-транспортное звено комплексного потенциала Донбасса и всего Азово-Черноморского бассейна. Насколько я понимаю, восстановить крупные металлургические заводы очень непросто, поэтому пока город будет использоваться в качестве перевалочной базы для перемещения грузов на территорию Донбасса и далее», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Уже сейчас в город активно возвращается мирное население. Крайне важно, чтобы транспортная инфраструктура была восстановлена и готова к нагрузкам. Запуск трамвайного сообщения однозначно станет серьезным подспорьем для местных жителей», – продолжил собеседник. «А тот факт, что президент Путин лично контролирует все вопросы, связанные с возвращением новых регионов к мирной жизни, значительно ускоряет многие процессы. Видно, что это – одна из приоритетных задач для государства. Серьезную роль играет и то, что за многими населенными пунктами закреплены шефские города и регионы. В случае с Мариуполем эта роль отведена Петербургу», – указывает парламентарий. «В целом, вся Россия помогает новым регионам оправиться после того, что им приходилось переживать все эти годы. Переоценить эту поддержку просто невозможно. Без нее мы бы не смогли восстанавливаться такими темпами», – заключил Бердичевский. Во вторник в Мариуполе возобновилось трамвайное движение, команду на запуск по видеосвязи из Санкт-Петербурга дал президент России Владимир Путин. К главе государства обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, принимавший участие в церемонии в Мариуполе, с просьбой разрешить прокатиться на пущенном трамвае и посмотреть на восстановленные объекты в городе. «Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом. И поздравляю с началом движения», – ответил глава государства. «Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – также отметил президент. Движение трамваев восстановлено по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут, отмечает ТАСС. Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей. «Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он. Помимо этого, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что основные дороги в Мариуполе планируется отремонтировать к концу года, всего в планах восстановление 70 километров полотна. По его словам, изначально планировалось отремонтировать порядка 43 километров дорог, но затем в план были добавлены еще 27 километров. Новости СМИ2 Путин поздравил Карполя с 85-летием Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Карполя с 85-летием 2 мая 2023, 00:39 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 85-летием бывшего главного тренера женской сборной России по волейболу Николая Карполя, который сейчас тренирует клуб «Уралочка». В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин назвал Карполя выдающимся тренером, отметил его «уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола», а также в популяризацию этой игры. По словам президента России, Карполь всегда работает увлеченно и с полной самоотдачей, «заряжает воспитанниц энергией и верой с собственные силы». Путин пожелал Карполю «доброго здоровья и всего наилучшего». Напомним, в 2018 году Путин вручил Карполю звезду Героя Труда. Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. Путин по видеосвязи принял участие в запуске трамвая в Мариуполе 2 мая 2023, 15:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи из Санкт-Петербурга в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР). «Сегодня вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая толика, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок», – сказал он. Как сообщает ТАСС, в Мариуполе возобновится движение трамваев по маршруту №10 «Горбольница №2 – Энергоучасток», который соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе – ранее там шел ремонт линий. Восстановлением трамвайной сети и вагонов занимались специалисты депо №3. С расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент удалось отремонтировать 11 трамваев, десять из них выйдут на маршрут. Путин назвал ввод в эксплуатацию трамвайных путей значимым событием для города и его жителей. «Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью», – отметил он. Также Путин добавил, что в марте во время поездки в Мариуполь он с профильными чиновниками говорил об основных проблемах города, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км. Новости СМИ2 Режиссер Оливер Стоун назвал Путина «великим лидером» для России 2 мая 2023, 20:25 Текст: Елизавета Шишкова

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ. В интервью британской газете Guardian Стоун ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к Путину в последние годы. «Путин – великий лидер для своей страны, и народ любит его», – сказал режиссер. Он добавил, что Россия делает отличную работу с ядерной энергетикой, передает РИА «Новости». «Китай – также лидер в этой области, хотя мне так никогда не удалось проникнуть в Китай, что было досадно для фильма, который я бы хотел, чтобы у нас был», – отметил Стоун. Ранее Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России. Путин назвал спорт высших достижений коммерциализированным 2 мая 2023, 17:55 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил на заседании правительства, что спорт высших достижений сейчас больше ориентирован на получение прибыли, но выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. «Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», – передает ТАСС его слова. Ранее глава страны сделал акцент на том, что стране важно иметь самодостаточность во всех областях, особенно если речь идет о сфере образования. Новости СМИ2 Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске на 160 метров 2 мая 2023, 22:28 Текст: Антон Никитин

Российские силы за сутки продвинулись на разных направлениях в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 160 метров, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за 2 мая российские штурмовые формирования продвинулись в Артемовске на разных направлениях на расстояние до 160 метров, всего освобождено 53 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что под контролем противника все еще находятся 2,7 кв. километра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании бизнесмена. Ранее во вторник командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска. Днем ранее Пригожин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске за день примерно на 120 метров. Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением референдума Путин поздравил главу Узбекистана с успешным проведением конституционного референдума 2 мая 2023, 12:34 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с успешным проведением конституционного референдума, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения конституционного референдума», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что итоги общенародного голосования в Узбекистане полностью подтвердили широкую поддержку проводимого властями курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития. Путин также указал, что Россия исходит из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию двусторонних отношений. В Узбекистане в воскресенье проходило голосование по проекту закона о конституции в новой редакции. В частности, предусматривается продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что проект Основного закона Узбекистана в новой редакции поддержали 90,21% избирателей. Новости СМИ2 Путин потребовал восстановить жилье в сгоревшей Сосьве к отопительному сезону 2 мая 2023, 18:03 Текст: Елизавета Шишкова

Жилье, пострадавшее при пожаре в поселке Сосьва Свердловской области, необходимо восстановить к отопительному сезону, поручил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это возможно. «Возможности такие есть и нужно это сделать», – сказал президент, передает ТАСС. Также глава государства поручил восстановить сгоревшее лечебно-исправительное заведение в Сосьве. Он также согласился с предложением главы Минюста Константина Чуйченко представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении, «несмотря на то, что их собственные дома горели в это время». Ранее сообщалось, что причиной пожара в Сосьве в Свердловской области могло стать сжигание опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности.

Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева 2 мая 2023, 13:18 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни в 85 лет. В телеграмме главы государства говорится, что Зайцев был талантливым, душевно щедрым, безраздельно увлеченным призванием человеком. «Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту», – говорится в телеграмме президента. «Светлая память об этом замечательном Мастере и Созидателе навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, учеников», – добавил глава государства. Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации в одной из больниц Московской области, куда его доставили с желудочным кровотечением. Новости СМИ2 Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем Путин на встрече с Гергиевым подчеркнул, что «искусство – вне политики»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Искусство находится вне политики, подчеркнул президент России Владимир Путин во вторник на встрече с директором Мариинского театра Валерием Гергиевым. «Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве, просто сознательно не хочу в это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство – вне политики», – цитирует Путина ТАСС. Он также поздравил Гергиева с 70-летним юбилеем и поблагодарил его за то, что ему удалось сделать как для российского, так и для мирового искусства. «При этом не могу не отметить ваш патриотизм и в отношении малой родины, и в отношении России в целом», – добавил президент. Также он отметил, что главная награда – это любовь публики к творчеству Гергиева. Ранее Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени художественного руководителя – директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Путин назвал самодостаточность во всех сферах основой суверенитета России 2 мая 2023, 17:43 Текст: Кристина Цыцура

России важно иметь самодостаточность во всех областях, а в сфере образования – особенно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Это всегда является темой ключевой, но тем не менее в последнее время все чаще говорим о суверенитете России, о его укреплении как о ключевом факторе самосохранения нашего государства и территориальной целостности страны. Но в основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях – в экономике, в сфере обороноспособности», – передает ТАСС слова Путина. Важным фактором президент назвал вопрос образования. Ранее сообщалось, что президент России принял участие в церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе. В ходе выступления по видеосвязи глава страны заявил, что власти России будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых российских регионах вернулась в нормальное русло. Новости СМИ2 Путин: Россия сделает все необходимое для возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло Путин заявил о планах России добиться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло 2 мая 2023, 15:42 Текст: Кристина Цыцура

Российские власти будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых регионах России вернулась в нормальное русло, заявил глава страны Владимир Путин. «Строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», – передает ТАСС слова президента. Также президент добавил, что планирует обсудить с членами правительства планы по развитию экономик новых регионов. Путин напомнил, что ранее была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. «На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств», – сказал президент. Во время церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе президент заявил, что все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены. «Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть», – сказал он. Напомним, в Мариуполе запустили 10 км отремонтированных трамвайных путей. Президент России в режиме видеоконференции принимает участие в запуске. Пушилин заявил о планах к концу июня подавать воду в ДНР ежедневно 2 мая 2023, 19:04 Текст: Кристина Цыцура

Жители ДНР будут получать воду по новому водоводу каждый день уже к концу июня, но пока только по часам, заявил врио главы республики Денис Пушилин в ходе мероприятия по пуску трамвая в Мариуполе. В июне регион выйдет на график через день, а к концу июня – ежедневно, но пока только по часам, так как Донбасс будет обеспечиваться в полной мере водой лишь после освобождения канала Северский Донец, передает ТАСС слова Пушилина. Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что новый водовод из реки Дон до Донецка длиной 200 км удалось построить в рекордно короткий срок. Новости СМИ2 Песков сообщил о планах Путина принять участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе по видеосвязи 2 мая 2023, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе, где восстановили участок длиной почти в 10 км, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас президент находится и работает в Петербурге, но он примет участие в открытии трамвайных путей в Мариуполе, рассказал представитель Кремля, передает РИА «Новости». Песков добавил, что город постепенно возвращается к мирной жизни, а правительство контролирует восстановление.