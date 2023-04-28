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Путин заявил о необходимости разработки новых мер поддержки участников СВО
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Парламенту необходимо проработать новые меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
«Пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, их нужно проработать», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом России поставлены серьезные задачи: в короткие сроки обеспечить необходимой поддержкой и защитой ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. По его словам, им будут предоставлены программы реабилитации, психологической помощи, обеспечения работой и многое другое.
Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску
Марочко: Киев начал стягивать резервы личного состава и техники к Артемовску
Киев стягивает резервы личного состава, техники и артиллерию на Артемовское направление в расположенные неподалеку населенные пункты, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, воинская колонна с личным составом и военной техникой без опознавательных знаков приехала в населенный пункт Дружковка. Колонна состояла из двух БТР-80, пяти автомобилей ЗИЛ-131 и восьми «Урал». При этом к каждому автомобилю на буксире было прикреплено артиллерийские орудие Д-20 либо Д-30, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что после непродолжительной стоянки в Дружковке, колонна выдвинулась в направлении Артемовска.
Ранее Марочко сообщал, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР, однако позднее сообщалось о безуспешных атаках ВСУ на этом направлении.
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
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Штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. ВДВ совместно с подразделениями Южной группировки войск пресекают попытки противника с флангов завести резервы в Артемовск, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки поражены подразделения ВСУ возле пунктов Часов Яр, Богдановка, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены шесть вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки уничтожены до 300 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения так называемого Иностранного легиона недалеко от Константиновки ДНР.
В районе населенного пункта Бондарное ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Крахмального, Табаевки Харьковской области. У пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 75 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20. А под Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника рядом с Тернами ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены около 85 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Водяным, Павловкой, Новополем ДНР и Чаривным Запорожской области.
В районе Марфополя Запорожской области пресечены действия украинской ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожены до 40 военнослужащих, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 86 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Отступающие из Артемовска ВСУ подорвали превращенный в крепость многоэтажный дом
Украинские военные сами подорвали свою «главную крепость» на юго-западе Артемовска (украинское название – Бахмут), которую якобы уничтожила авиабомба, сообщили военкоры.
Украинские военные опубликовали кадры со своего дрона, на которых четко видно, что они сами подорвали высотный дом перед отступлением, который служил оборонительной позицией ВСУ в этом районе Артемовска, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
До этого редактор Bild Юлиан Репке и киевские военные аналитики уверяли, что здание разрушено российской авиабомбой.
Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями.
Брод: ПАСЕ восемь лет закрывала глаза на уничтожение ВСУ мирных жителей
Член СПЧ Брод: В ПАСЕ закрывают глаза на убийства мирных жителей в Донбассе, но спасение детей из зоны СВО называют «геноцидом»
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В западных странах не рассказывают всю правду о вывезенных детях – не показывают ту заботу, которую они получают в России. Более того, зверства ВСУ, которые уничтожают собственных граждан, как будто бы не замечаются. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Александр Брод. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей из зоны СВО в Россию якобы соответствует определению геноцида.
«Объявление действий по спасению детей из зоны СВО «геноцидом» – очередная провокация с целью демонизации РФ. Запад сознательно смещает акценты, не разъясняя непосвященной аудитории сути подобных действий. За кадром остаются важные обстоятельства: ребята были определены в российские семьи, они проходят медицинскую и психологическую реабилитацию под контролем специалистов», – сказал член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод.
«Фактически ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала двойные стандарты. Структура в течение восьми лет закрывала глаза на регулярные обстрелы ВСУ гражданских объектов, на уничтожение мирных жителей силами Украины. Следуя такой логике, если бы Россия не вывезла детей, а оставила их на произвол судьбы – это было бы верхом «гуманизма», – отмечает эксперт.
«Между тем мы видим, что в рамках СВО ВСУ прикрываются мирными гражданами как живым щитом, размещают орудия в спальных районах и детских учреждениях. В порядке вещей становятся обстрелы приграничных территорий РФ. Оправдывается лицемерие, в рамках которого украинские чиновники призывают жителей не покидать страну, но сами вывозят собственные семьи за рубеж. Вот он – «гуманизм» по-европейски», – подчеркивает собеседник.
«Однако удивляться здесь нечему. ПАСЕ, как и многие другие международные институты, давно превратилась в обслугу политических кругов Запада. Их цель – поспособствовать государственному перевороту в нашей стране, для чего и используются информационные манипуляции. Натурально подливают керосина в огонь антироссийской истерии», – резюмирует Брод.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой говорится, что перемещение детей с украинской территории в Россию якобы соответствуют определению геноцида. В организации со ссылкой на официальные власти Украины заявили об отправке 19 тыс. ребят в РФ и указали, что «судьба многих тысяч детей» остается неизвестной. Заявление опубликовано на официальном сайте ассамблеи.
Напомним, Международный уголовный суд санкционировал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с «депортацией детей» на украинской территории.
В начале апреля был опубликован бюллетень по деятельности уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. В феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР прибыло около двух тысяч воспитанников интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей.
Ребята из ДНР впоследствии были устроены под опеку в приемные семьи российских граждан или переведены из приграничных ПВР в учреждения других регионов России. Дети из ЛНР вернулись в свои организации в полном составе. Затем часть из них по ходатайству уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства были устроены в российские приемные семьи.
В ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области. При содействии уполномоченного 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были временно перевезены на безопасную территорию – в Республику Крым. Большая часть воспитанников уже вернулась в родную область, в новое профильное социальное учреждение в Скадовске.
Напомним, 15 марта 2022 года Россия заявила о выходе из Совета Европы. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на РФ.
Чешскую учительницу обвинили в «оправдании геноцида» за нежелание осуждать спецоперацию
СТК: Учительнице в Чехии грозит тюремный срок за высказывания против осуждения спецоперации
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Чешской учительнице, высказавшейся на уроке против осуждения спецоперации на Украине, предъявили обвинение в «оправдании геноцида», ей грозит от полугода до трех лет лишения свободы, сообщило информационное агентство СTK.
Представитель прокуратуры Алеш Цимбала заявил, что учительница выдвигала утверждения, «оправдывающие военную агрессию». Сообщается, что в апреле прошлого года учительница, отвечая на вопрос учеников о происходящих на Украине событиях, усомнилась в правдивости показанных по телевидению репортаже о начале СВО, назвав СМИ заинтересованной стороной, передает РИА «Новости».
После этих событий она была уволена, сама же педагог отметила, что хотела сказать детям, что по телевизору не показывают другую сторону происходящего. Учительнице предъявили обвинение об оправдании геноцида. За него грозит от полугода до трех лет лишения свободы.
Ранее чешская полиция начала расследование против двух граждан, вышедших в Праге на митинг 11 марта с георгиевскими лентами и российской символикой.
Напомним, 11 марта в Праге во время митинга под девизом «Чехия против нищеты» задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке. Его приговорили к шести месяцам тюремного наказания условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение года находиться на территории Праги.
Эксперт: Страны Восточной Европы наживаются на ремонте техники для ВСУ
Эксперт Онуфриенко: Восточноевропейцы наживаются на «логистическом извращении» при ремонте техники ВСУ
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Строить ремонтные центры для военной техники на подконтрольной Украине территории страны НАТО не станут, а с учетом отдаленности существующих заводов, боеготовой техники у ВСУ скоро останется совсем немного, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что польский завод займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, поставляемых ВСУ.
«Сложившееся положение дел с ремонтом западной техники выглядит как катастрофа, которую скрывают украинские СМИ и политики. Если перебитый трак гусеницы можно заменить прямо на месте, то сложную аппаратуру на месте не заменишь. Для этого подбитую машину придется тащить больше тысячи километров до заводов в Польше и Румынии. Соответственно, на доставку танка у них уходит неделя, еще месяц-другой на сам ремонт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом альянс не готов размещать дорогостоящие ремонтные мастерские непосредственно на территории Украины, потому что они будут уничтожаться российскими военными. Если мы начнем бить по железнодорожным путям, чего мы пока не делаем, то ремонт станет бессмысленным, поскольку перетащить бронетехнику на тралах с левого берега вряд ли возможно», – добавил собеседник.
«Тем не менее сложившаяся ситуация вполне устраивает поляков, чехов, словаков и румын, потому что они зарабатывают на этом «логистическом извращении» колоссальные по местным меркам деньги. Для них это удачный бизнес-проект. Им ведь не приходится погибать под Артемовском за амбиции Зеленского и НАТО, а деньги все равно капают», – отметил он.
У России подобных проблем с техобслуживанием нет, подчеркивает Онуфриенко. «Дело в том, что наша техника надежнее, проще и неприхотливее, выручает и близость ремонтных мощностей. Кроме того, российские машины унифицированы, от Т-78 до Т-90 – это одна элементная база, а британский Challenger, немецкий Leopard, американский Abrams и французский Leclerc – немножко разные вещи», – акцентировал он.
«В целом у нас еще с военных времен сохранилась мощная передвижная ремонтная база. На Украине такая тоже была и состояла не менее чем из 13 заводов. Из них до начала СВО дожили только три предприятия, но теперь они справедливо разбомблены, а все остальное растащили украинские чиновники», – добавил аналитик.
«Поэтому при грамотном авиационно-бомбардировочном сопровождении войск ВС России на Украине произойдет резкое снижение численности боеготовой техники. Этой техники и так мало, а если она будет выходить из строя, то с учетом времени на ремонтную логистику, ее на фронте станет еще меньше», – пояснил Онуфриенко.
По мнению Онуфриенко, ни европейские, ни американские власти не захотят создавать на подконтрольной Украине территории, а тем более в максимальной близости к полю боя, ремонтные мощности и отправлять туда своих специалистов.
«Это очень дорого. Они прекрасно понимают, что эти сервисные центры будут мгновенно уничтожены еще до ввода в эксплуатацию, поэтому строить их на территории Украины совершенно бессмысленно. Гражданские специалисты ни за какие деньги не поедут работать на Украину. Обучать местных никто не будет. Запад все-таки ведет свою игру, а ВСУ для них – не более чем расходный материал», – убежден Онуфриенко.
Ранее стало известно, что в мае польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в Гливицах займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, которые поставляются вооруженным силам Украины. Как заявил на этой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, на заводе будут обслуживаться танки в версиях 2A4 и 2A6. На этом же заводе модернизируются танки Т-72, которые также используются ВСУ.
О проблемах с ремонтом танков заявлял в интервью американскому журналу Newsweek глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, «отправлять танки на ремонт в Европу очень сложно», а странам Запада было бы проще командировать специалистов на подконтрольные Украине территории и помогать с техобслуживанием переданного стране вооружения на месте.
«Укроборонпром» в начале апреля объявил о планах начать совместное техническое обслуживание советских танков Т-64 с подразделением польского государственного производителя вооружений Polish Armaments Group (PGZ), но подобных мощностей концерну явно недостаточно. На этом фоне Чехия вызвалась ремонтировать украинские танки и другую технику. Для этого будут использоваться мощности местных и словацких компаний оборонной промышленности. Первый контракт будет заключен на ремонт советских танков Т-64, передает Reuters.
Кроме того, немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит сервисный хаб для ВСУ в городе Сату-Маре в Румынии недалеко от границы с Украиной. Центр займется обслуживанием танков Leopard 2 и Challenger, самоходных гаубиц, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков. Аналогичный хаб ранее появился в Литве.
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее неоднократно заявлял о желании построить на подконтрольной Украине территории танковый завод, но только после окончания спецоперации.
Сальдо оценил возможности ВСУ форсировать Днепр
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Группировки ВСУ фиксируются на правом берегу Днепра в Херсонской области, однако не имеют возможности форсировать реку и закрепиться на левобережье, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В Telegram-канале он отметил, что вброс о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра является элементом информационной войны. В данный момент на правом берегу российскими военными действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима.
Также Сальдо отметил, что форсировать реку чрезвычайно трудно, так как на левом берегу стоят российские бойцы, они воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор.
Ранее сообщалось, что ВСУ в последние пару дней активно перемещают силы в Николаевской и Херсонской областях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
Из-за взрыва боеприпаса в Донецке пострадали четверо детей
В результате взрыва в Донецке пострадали четверо детей, один находится в тяжелом состоянии, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.
По предварительным данным, сработал неразорвавшийся боеприпас, который обнаружили дети. Устанавливается тип взорвавшегося снаряда, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы заминировали противотанковыми минами территорию в Куйбышевском районе Донецка.
Путин поручил передать связанные с СВО артефакты музеям
Министерству культуры и министерству обороны России при участии общественных объединений поручено рассмотреть вопрос передачи музеям пригодных для хранения и демонстрации артефактов, связанных со спецоперацией на Украине.
Список поручений, среди которых значилась работа с музеями, подписал глава страны Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.
Также ряду министерств, в том числе Минобрнауки и Минпросвещения, совместно с региональными властями и при участии «Российского исторического общества» дано поручение создать на базе образовательных организаций музеи, посвященные СВО.
Ранее политолог Александр Асафов заявил, что школьникам необходимо рассказывать о героях спецоперации на Украине.
Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России
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Президент Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России, передает РИА «Новости».
Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.
Согласно документу, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке.
Лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.
Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства. В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.
Также Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать российское гражданство.
Путин оценил перспективы отрасли беспилотников в России в 1 трлн рублей
Отрасль летающих беспилотных аппаратов очень важна и перспективна, ее объем может дойти до 1 трлн рублей, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево».
«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем – 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка», – цитирует главу государства ТАСС.
В случае же, если государство и отрасль будут активно работать вместе, то объем может достигнуть 1 трлн рублей.
Ранее в Кремле анонсировали совещание президента с производителями и эксплуатантами беспилотников.
Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил новый индустриальный парк «Руднево».
Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.
Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.
Путин пояснил необходимость цифровизации воздушного движения
Организация воздушного движения должна осуществляться с применением цифровых технологий, иначе не получится достичь нужного уровня развития беспилотников, заявил президент Владимир Путин.
«Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил, что это – «единственно возможное» решение. Если же Росавиация продолжит работать в прежнем режиме, то развития беспилотной авиации «у нас не будет».
Ранее президент на совещании отметил, что инвестиции в отрасль беспилотной авиации в России могут составить до 1 трлн рублей.
Взрыв произошел возле подъезда жилого дома в Мелитополе
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе у многоквартирного дома
Взрывное устройство сработало в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, незначительно повреждено здание, пострадавших нет, сообщили в городской администрации.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Гризодубовой, в результате чего незначительно пострадало здание, осколки посекли стены многоэтажки. Сообщается, что пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что один полицейский погиб, другой получил ранение в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе.
Путин заявил о важности развития беспилотной отрасли для структурных изменений
Отрасль беспилотной авиации нужно развивать, чтобы стимулировать структурные изменения в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по беспилотникам.
«Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на то, чтобы эта отрасль развивалась», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил, что ему сообщали об административных барьерах и других препятствиях, мешающих развитию отрасли БПЛА, и преодолеть такие трудности очень важно.
Также в ходе совещания глава государства заявил, что объем инвестиций в отрасль беспилотников может дойти до 1 трлн рублей.