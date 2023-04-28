Путин заявил о необходимости разработки новых мер поддержки участников СВО

Эксперт: Страны Восточной Европы наживаются на ремонте техники для ВСУ

Эксперт Онуфриенко: Восточноевропейцы наживаются на «логистическом извращении» при ремонте техники ВСУ

Строить ремонтные центры для военной техники на подконтрольной Украине территории страны НАТО не станут, а с учетом отдаленности существующих заводов, боеготовой техники у ВСУ скоро останется совсем немного, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что польский завод займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, поставляемых ВСУ.

«Сложившееся положение дел с ремонтом западной техники выглядит как катастрофа, которую скрывают украинские СМИ и политики. Если перебитый трак гусеницы можно заменить прямо на месте, то сложную аппаратуру на месте не заменишь. Для этого подбитую машину придется тащить больше тысячи километров до заводов в Польше и Румынии. Соответственно, на доставку танка у них уходит неделя, еще месяц-другой на сам ремонт», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«При этом альянс не готов размещать дорогостоящие ремонтные мастерские непосредственно на территории Украины, потому что они будут уничтожаться российскими военными. Если мы начнем бить по железнодорожным путям, чего мы пока не делаем, то ремонт станет бессмысленным, поскольку перетащить бронетехнику на тралах с левого берега вряд ли возможно», – добавил собеседник.

«Тем не менее сложившаяся ситуация вполне устраивает поляков, чехов, словаков и румын, потому что они зарабатывают на этом «логистическом извращении» колоссальные по местным меркам деньги. Для них это удачный бизнес-проект. Им ведь не приходится погибать под Артемовском за амбиции Зеленского и НАТО, а деньги все равно капают», – отметил он.

У России подобных проблем с техобслуживанием нет, подчеркивает Онуфриенко. «Дело в том, что наша техника надежнее, проще и неприхотливее, выручает и близость ремонтных мощностей. Кроме того, российские машины унифицированы, от Т-78 до Т-90 – это одна элементная база, а британский Challenger, немецкий Leopard, американский Abrams и французский Leclerc – немножко разные вещи», – акцентировал он.

«В целом у нас еще с военных времен сохранилась мощная передвижная ремонтная база. На Украине такая тоже была и состояла не менее чем из 13 заводов. Из них до начала СВО дожили только три предприятия, но теперь они справедливо разбомблены, а все остальное растащили украинские чиновники», – добавил аналитик.

«Поэтому при грамотном авиационно-бомбардировочном сопровождении войск ВС России на Украине произойдет резкое снижение численности боеготовой техники. Этой техники и так мало, а если она будет выходить из строя, то с учетом времени на ремонтную логистику, ее на фронте станет еще меньше», – пояснил Онуфриенко.

По мнению Онуфриенко, ни европейские, ни американские власти не захотят создавать на подконтрольной Украине территории, а тем более в максимальной близости к полю боя, ремонтные мощности и отправлять туда своих специалистов.

«Это очень дорого. Они прекрасно понимают, что эти сервисные центры будут мгновенно уничтожены еще до ввода в эксплуатацию, поэтому строить их на территории Украины совершенно бессмысленно. Гражданские специалисты ни за какие деньги не поедут работать на Украину. Обучать местных никто не будет. Запад все-таки ведет свою игру, а ВСУ для них – не более чем расходный материал», – убежден Онуфриенко.

Ранее стало известно, что в мае польский оборонный завод «Бумар-Лабенды» в Гливицах займется ремонтом и техобслуживанием немецких танков Leopard, которые поставляются вооруженным силам Украины. Как заявил на этой неделе министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, на заводе будут обслуживаться танки в версиях 2A4 и 2A6. На этом же заводе модернизируются танки Т-72, которые также используются ВСУ.

О проблемах с ремонтом танков заявлял в интервью американскому журналу Newsweek глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, «отправлять танки на ремонт в Европу очень сложно», а странам Запада было бы проще командировать специалистов на подконтрольные Украине территории и помогать с техобслуживанием переданного стране вооружения на месте.

«Укроборонпром» в начале апреля объявил о планах начать совместное техническое обслуживание советских танков Т-64 с подразделением польского государственного производителя вооружений Polish Armaments Group (PGZ), но подобных мощностей концерну явно недостаточно. На этом фоне Чехия вызвалась ремонтировать украинские танки и другую технику. Для этого будут использоваться мощности местных и словацких компаний оборонной промышленности. Первый контракт будет заключен на ремонт советских танков Т-64, передает Reuters.

Кроме того, немецкий производитель вооружений Rheinmetall строит сервисный хаб для ВСУ в городе Сату-Маре в Румынии недалеко от границы с Украиной. Центр займется обслуживанием танков Leopard 2 и Challenger, самоходных гаубиц, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков. Аналогичный хаб ранее появился в Литве.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер ранее неоднократно заявлял о желании построить на подконтрольной Украине территории танковый завод, но только после окончания спецоперации.