Орешкин заявил о новом витке экономического роста России

Наставник конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», помощник президента Максим Орешкин уверен, что в развитии государства наступила новая созидательная эпоха. Он призвал участников достойно проявить себя.

Перспективные задачи, по его мнению, потребуют труда грамотных и способных управленцев, при этом их востребованность во всех сферах будет очень высока. До окончания регистрации остается совсем немного времени: она проходит до 14 мая 2023 года на сайте лидерыроссии.рф.

«Для российской экономики наступил созидательный период, я бы даже сказал созидательная эпоха. Есть целый ряд направлений, которым предстоит развиваться, что потребует применения современных управленческих подходов. Начинается время, так сказать, освоения собственной страны. Это означает большие инвестиции в инфраструктуру, ее развитие и туризм. Ожидается прогресс в технологическом развитии России: будет реализован целый ряд проектов – от беспилотных летательных аппаратов до самолето- и судостроения. Будут создаваться новые инструменты финансирования в быстрорастущих технологических компаниях. Наступает очень интересный период, и я уверен, что участники конкурса «Лидеры России» займут достойное место в этом процессе», – сказал Орешкин.

Он особо подчеркнул, что на новом витке экономического роста страны возникнет необходимость в грамотных специалистах, которые умеют применять современные технологии управления. По его мнению, востребованность в таких специалистах будет очень высокой.

«Задача «Лидеров России» – дать возможность любому грамотному, способному управленцу сделать дополнительный шаг вперед, прогрессировать, проявить себя. Конкурс задумывался как вертикальный социальный лифт, чтобы человек из любой сферы мог себя проявить», – отметил он.

Одним из наиболее ценных качеств современных лидеров Максим Орешкин считает умение работать в команде: «Команда ценна балансом ее участников. Кто-то более усидчивый и аккуратный, кто-то творческий и склонный к созданию новых идей. Каждый по отдельности специалист не достигнет того результата, который может дать совместно с коллегами. Любая команда ценна разнообразием, наличием разных компетенций, разных способностей и типов характера. Только такой баланс позволяет достигать максимального результата».

Помощник президента РФ уверен: чтобы стать хорошим руководителем, этому надо учиться: «Надо учиться слушать сотрудников, давать им правильную мотивацию и возможность развиваться. Ты никогда один не сделаешь столько, сколько сможешь со своей командой. Поэтому если доверять своей команде и правильно ее мотивировать, ставить перед ней интересные задачи, это воздастся высоким общим результатом».

Орешкин рассказал, в чем заключается главная роль наставника: «Она состоит в том, чтобы объяснить наставляемому, какие ошибки ты сам совершил, тогда молодой специалист сможет учиться на чужих, а не на своих ошибках. Это получается нечасто, все и всегда наступают в основном на одни и те же грабли. Но общение с наставником позволяет проходить этот путь быстрее, понимать, в чем проблематика, и двигаться дальше».

Конкурс «Лидеры России», в котором Орешкин выступает наставником для участников, ему самому интересен возможностью знакомств с яркими людьми, их работой и проектами.

«Российская экономика вступила в уникальный период развития. На горизонте нескольких десятилетий сейчас лучшее время, чтобы проявить себя и сделать шаг вперед. Дерзайте! Участвуйте в конкурсе «Лидеры России»! Только так вы поймете, на что на самом деле способны. Будьте собой, опирайтесь на свои сильные качества, и все получится!» – обратился к участникам конкурса Орешкин.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. За четыре сезона на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок из 150 стран.

