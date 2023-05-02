Путин назвал звук трамвая символом возрождения мирной жизни в Мариуполе

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции на открытии трамвайной линии в Мариуполе назвал звук трамвая одним из символов возрождения мирной жизни в городе.

«В целом очень много признаков возрождения жизни. В Мариуполе звук трамвая — это один из таких зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения», – передает ТАСС его слова.

Одна из приглашенных участниц церемонии провела параллель с возвращением к мирной жизни в блокадном Ленинграде.

«Вы сейчас сказали очень важные слова: «Звук трамвая – это символ возрождения жизни». Так было в блокадном Ленинграде. Судя по всему, неслучайно вы сейчас об этом вспомнили. То же самое происходит и в новых субъектах Федерации», – отметил он.

Ранее президент заявил, что правительство России будет продолжать работать с новыми регионами России, чтобы наладить там достойный уровень жизни.