Путин: Россия сделает все необходимое для возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Путин заявил о планах России добиться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Российские власти будут делать все необходимое, чтобы жизнь в новых регионах России вернулась в нормальное русло, заявил глава страны Владимир Путин.

«Строятся и ремонтируются дороги, жилье, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», – передает ТАСС слова президента.

Также президент добавил, что планирует обсудить с членами правительства планы по развитию экономик новых регионов. Путин напомнил, что ранее была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов.

«На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств», – сказал президент.

Во время церемонии запуска трамвайной линии в Мариуполе президент заявил, что все мероприятия по социально-экономическому развитию новых регионов будут выполнены.

«Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть», – сказал он.

Напомним, в Мариуполе запустили 10 км отремонтированных трамвайных путей. Президент России в режиме видеоконференции принимает участие в запуске.