Вице-премьер Польши Глиньский: Оппозиция и пол-Европы хотят наладить отношения с Россией

Польская оппозиция так же, как и «половина Европы», хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.

По его словам, у конкурентов Польши политические союзы такие, их электорат такой и являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела», передает РИА «Новости». Глиньский добавил, что «половина Европы такая».

По его словам, экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете ради того, чтобы спасти «немецко-российский проект» газопровода «Северный поток».

Ранее бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск назвал завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» большой ошибкой Германии.