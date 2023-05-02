Суд на Украине арестовал 3 млн долларов со счетов предприятия российского бизнесмена Воеводина

Суд на Украине арестовал около 3 млн долларов со счетов предприятия, принадлежащего гражданину России бывшему главе корпорации «ВСМПО-Ависма», поставлявшей титан Boeing и Airbus Михаилу Воеводину, против которого введены санкции, сообщило госбюро расследований (ГБР).

Согласно сообщению ведомства, усилиями сотрудников ГБР, представивших дело, суд наложил арест и передал в управление национального агентства по вопросам розыска активов, полученных от коррупционных и других преступлений около 3 млн долларов предприятия, принадлежащего «подсанкционному гражданину России» Михаилу Воеводину, передает ТАСС.

В ГБР рассказали, что средства хранились в украинском банке, якобы подконтрольном гражданину России, президенту российского ФК «ЦСКА» Евгению Гинеру, в отношении этого банка в данный момент также проводится досудебное расследование, которое должно проверить информацию «о правомерности получения финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд гривен».

«Установлено, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с аффилированными с российскими бизнесменами предприятиями», – заявляет ГБР. Бюро утверждает, что полученная сумма составляет более половины активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.

По версии госбюро расследований, Гинер, Воеводин и зампред Госдумы Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела на Украине несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.