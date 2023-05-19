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В ЕС подтвердили запланированную встречу со спецпредставителем Китая
Источник подтвердил запланированную встречу чиновников ЕС со спецпредставителем Китая
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В Брюсселе ожидают визита специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, это подтвердил европейский источник.
Ли Хуэй в ходе визита в Брюсселе встретится с заместителем генсека внешнеполитической службы Энрике Мора и другими европейскими чиновниками, сказал собеседник РИА «Новости».
Точные даты источник не раскрыл.
Ранее визит Ли Хуэя в Брюссель анонсировал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина
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Москва и Пекин развивали сотрудничество в течение долгого времени и сейчас у стран доверительные отношения, Россия не видит угрозы со стороны Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на слова французского президента, министр призвал не «мерить по себе» и указал, что Москва не видит угроз со стороны Пекина. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» подчеркнул, что Россия развивала сотрудничество с Китаем в течение долгого времени и сейчас у стран «теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях», что на Западе встречается крайне редко.
Глава российского МИД также предположил, что Макрон ощущает себя вассалом США, поскольку не может добиться автономии Евросоюза. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами на условиях взаимного уважения и выгоды.
Ранее Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммите «Большой семерки» в Японии призвала не признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
Фон дер Ляйен, в частности, высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и призвала отвергать любое уравнивание Москвы и Киева за столом переговоров, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
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Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.
Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.
Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».
Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.
ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня
Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.
«ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.
Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.
Немецкий эксперт объяснил сопротивление Запада равноправным переговорам России и Украины
Политолог Рар: Если ВСУ провалят контрнаступление, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров
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США и ЕС всерьез считают, что при должной военной поддержке Украина сможет победить Россию. Однако если контрнаступление ВСУ не состоится или провалится, они первыми заговорят о необходимости мирных переговоров. И о помощи они будут просить Китай, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в ЕС призвали не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины.
«Заявление фон дер Ляйен соответствует генеральной линии ЕС. В то время как страны БРИКС одна за другой предлагают свои мирные инициативы для урегулирования конфликта, Запад стоит на твердой позиции, что решение конфликта без проигрыша России невозможно. Вашингтон и Брюссель полностью отрицают возможность территориальных потерь Украины», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Мнение, согласно которому офису Зеленского при достаточной поддержке удастся одолеть ВС РФ, становится доминирующим. Во всяком случае, именно в таком ключе в последнее время освещают события местные СМИ. Отдельные призывы к дипломатическому решению конфликта игнорируются и признаются враждебными», – отмечает эксперт.
«В западных странах умирает само понятие «пацифизм». Однако справедливо это исключительно в отношении России, поскольку о необходимости мира в Палестине, Судане, Йемене и Афганистане громче всех кричат именно политики США и ЕС. Но если в ближайшее время украинское контрнаступление не состоится или провалится, то эти же страны изменят свою риторику», – подчеркивает собеседник.
«Вероятно, Брюссель и Вашингтон начнут требовать мирных переговоров, заявлять о необходимости дипломатического выхода из конфликта. Возможно, они попытаются обратиться к Китаю, поскольку у Пекина достаточно хорошие отношения с Москвой, чтобы выступать в качестве посредника», – резюмирует Рар.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита «Большой семерки» в Японии призвала не признавать мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры России и Украины. При этом она высказалась в поддержку «мирной формулы» Владимира Зеленского.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула в корзину этот проект мирного договора.
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия. Ранее он предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
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Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.
«Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.
«Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.
«При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.
Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
В ЕС признали нереалистичность идеи «отрезать» Индию от российской нефти
РИА «Новости»: В Евросоюзе считают задачу по отрезанию Индии от российской нефти недостижимой
Задачу «отрезать Индию от российской нефти» в Европейском союзе не считают реалистичной, сообщил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Источник, слова которого приводит РИА «Новости», заявил, что на саммите G7 в Японии, вероятно, будет затронут вопрос российской нефти. Эта тема, как и российские алмазы, является для «Большой семерки» «очень чувствительной», отметил он.
Ценовой потолок, по оценке европейской стороны, стал «большим успехом», он позволил сохранить цены «на низком уровне», сказал источник.
При этом цели «отрезать» Индию от российской нефти не ставилось, она является нереалистичной, сказал источник, добавив, что речь шла об ограничении российских нефтяных доходов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Индия защитила российскую нефть от претензий Европы.
Эксперт: В Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента
Эксперт: в Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента
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«Наверняка Ли Хуэй говорил Зеленскому, что Китай готов приложить к своему мирному плану еще и серьезные инвестиции. Вряд ли он называл конкретные суммы, но вполне мог обещать помощь в мирном развитии экономики Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин, комментируя итоги встречи китайского эмиссара Ли Хуэя и украинского президента.
Тот факт, что в Киеве даже скрыли сам факт встречи китайского эмиссара и украинского президента, указывают на то, что разговор не получился, предполагает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.
«Видимо, Ли Хуэй не смог найти в Киеве никакого пути продвижения к конкретному соглашению. Его предложения отклонили. Собственно, их и должны были отклонить, потому что все его «четыре принципа» и «три точки зрения» опирались на известные 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина, обнародованного еще в феврале. В частности, там содержался призыв к немедленному соглашению о прекращении огня, что для Киева недопустимо», – поясняет Лукин.
«Тем не менее, украинское руководство сочло нужным встретиться с посланником, потому что ссориться с такой крупной страной тоже не хочется. К тому же Китай в своих 12-ти пунктах мирного плана, который был опубликован еще в феврале, щедро пообещал содействовать будущему восстановлению Украины – после подписания соглашения», – напомнил эксперт.
Видимо, в Пекине хотели именно с помощью этого финансового аргумента привлечь Киев, но это пока невозможно, полагает собеседник. «Зеленский все еще придерживается принципа сперва «восстановить границу начала 90-х годов» и только тогда начинать переговоры», – сказал Лукин.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил во вторник о прошедшей встрече Ли Хуэя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также представитель Китая провел встречи с другими украинскими официальными лицами.
Медведев: Переговоры с Украиной сейчас не нужны
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В переговорах между российским и украинским руководством нет нужды, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что нельзя признавать любые мирные инициативы, предусматривающие равноправные переговоры Москвы и Киева.
«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?» – констатировал он.
Медведев указал, что переговоры могут быть только с хозяевами киевского режима, то есть с Вашингтоном, так как «других собеседников просто нет».
При этом переговоры должны вестись только об условиях послевоенного мироустройства, но об этом еще рано говорить.
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил зампред Совбеза.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что нельзя признавать любые предложения о мире, которые предусматривают равноправие на переговорах России и Украины.
В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники.
Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».
Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости».
«Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов.
Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер.
Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС
Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России
Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.
В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».
Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.
В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.
Эксперты объяснили интригу в прессе относительно вступления Турции и Украины в ЕС
Эксперты объяснили появление статьи о конкуренции между Турцией и Украиной за вступление в ЕС
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Ни Украину, ни Турцию не примут в ближайшем будущем в ЕС. Все разговоры об этом – это авансы турецкой элите и создание иллюзорных надежд для Киева, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Вадим Трухачев. Ранее издание Politico рассказало о выборе в ЕС между Украиной и Турцией.
«Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима. Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «южной Германией» или даже «южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он.
«Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник.
«Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог.
«Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС.
Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство ЕС, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления его страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты, и чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей».
Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией
Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения
Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico.
По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение.
При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС.
Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.