Посольство США отказало в визе ребенку главы правящей партии Грузии

Грузинский детский ансамбль «Мартве», приглашенный на гастроли в США, не получил визы, причиной, как предположили грузинские СМИ, стало то, что один из его участников – ребенок главы правящей «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если это правда, и из-за моего ребенка не поставили визы 49 остальным участникам детского ансамбля, то это катастрофа», – заявил Ираклий Кобахидзе, который в последнее время, как и другие лидеры Грузии, часто критикует посла США в Грузии Келли Дегнан.

Председатель правящей партии отметил, что в прошлом году американские дипломаты в Тбилиси выдали визы только 37% обратившимся за ними.

«Аналогичный показатель в соседних с Грузией странах колеблется в пределах от 63 до 88%», – сказал он.

По его словам, нередко также отказы получают студенты из Грузии, которые поступили в вузы США.

Кобахидзе призвал посла заинтересоваться «абсолютно непонятными» отказами в визах.

«Почему наказывают граждан Грузии, почему такой дискриминационный подход?» – задался вопросом глава «Грузинской мечты».

Посол Дегнан со своей стороны заявила, что эти претензии необоснованы.

По ее словам, визы получают все те, кто обращаются за ними в установленном порядке.

Накануне депутат парламента Грузии от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили предложил США отказаться от «угрожающего тона» в разговоре с Тбилиси по поводу возобновления прямых рейсов с Россией.

«Мы надеемся, что в США есть силы, которые уважают партнерские отношения с Грузией», – заявил парламентарий.