Львова-Белова в Воронеже встретилась с женами участников спецоперации

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с женами участников спецоперации из Воронежской области

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Воронежскую область, где встретилась с губернатором Александром Гусевым и семьями участников спецоперации, а также посетила реабилитационный центр для детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ.

В рамках встречи с Гусевым была достигнута договоренность о создании службы «Дети в семье» и открытии подростковых пространств нового формата – по стратегической программе детского омбудсмена «Подростки России». В подростковых центрах можно будет провести досуг, принять участие в общественной работе, получить профориентационную поддержку и психологическую помощь. По словам Львовой-Беловой, слова которой приводятся на сайте детского омбудсмена, в таких центрах специалисты смогут выявить семейное неблагополучие.



Кроме того, была поддержана инициатива детского омбудсмена по созданию службы уличной социальной работы с подростками и организации центров дневного пребывания для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Львова-Белова также поблагодарила Гусева за особое внимание к детям-сиротам Донбасса, которых взяли под опеку семьи из Воронежской области. Она уточнила, что всего в регион приехали 23 ребенка из Донбасса.

Также детский омбудсмен встретилась с женами участников военной спецоперации и напомнила, что поддержка семей защитников – один из важнейших приоритетов, обозначенный президентом Владимиром Путиным. В свою очередь губернатор региона Александр Гусев отметил, что в Воронеже в скором времени начнет работу отделение фонда «Защитники Отечества».

Львова-Белова также посетила Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Она отметила высокий уровень медицинской помощи, которая там оказывается.

В целом детский омбудсмен положительно оценила деятельность Воронежской области по вопросам защиты детства.