Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.