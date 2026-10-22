  • Новость часаСобянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня

    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Завершен капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ

    Хуснуллин: В центре Москвы завершили капремонт фасадов нескольких зданий МГУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном завершении капитального ремонта фасадов нескольких исторических зданий Московского государственного университета в центре столицы.

    «Капитальный ремонт внешнего контура полностью завершен», – заявил Хуснуллин. По его словам, специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Общая площадь отремонтированных фасадов на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 15 тыс. квадратных метров. В расположенном по соседству здании факультета журналистики МГУ приступили к отделке внутренних помещений.

    Кроме того, продолжается капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах. Специалисты уже завершили работы на седьмом, 12-м и 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время активно ремонтируются девятый, десятый, 21-й и 23-й этажи.

    Ранее сообщалось, что проектная стоимость масштабной реконструкции и реставрации Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей.

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    21 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Онищенко исключил риск распространения кори в России

    Онищенко: Риск распространения кори в России отсутствует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России отсутствует риск масштабного распространения кори после выявления заболевания у студента МГУ.

    Он подчеркнул, что в России нет риска массового распространения кори на фоне выявления случаев инфекции в Московском государственном университете, передает РИА «Новости».

    «Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально. Все идет планово и никакой агрессии не надо устраивать. Хоть корь и инфекция злая, мы умеем ее лечить», – сказал Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МГУ из-за случая кори началась экстренная вакцинация студентов.

    В начале месяца глава американского Минздрава предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой заболевания.

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    21 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В МГУ начали экстренную вакцинацию из-за случая кори

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В МГУ имени Ломоносова проводится экстренная вакцинация против кори после того, как заболевание выявили у одного из студентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    «Экстренную вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения Москвы» совместно с Университетской поликлиникой МГУ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Специалисты определили круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками вуза ведется разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава США выразил готовность помочь Нью-Йорку в борьбе со вспышкой заболевания. Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе с инфекциями. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори.

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    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

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    21 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака

    Ученый Гущин представил в Сербии новые препараты для химиотерапии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заведующий лабораторией химии комплексных соединений Института неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения РАН Артем Гущин представил в Сербии новые препараты, которые помогут уменьшить побочные эффекты от химиотерапии.

    Специалист выступил с докладом о металлокомплексных соединениях в терапии злокачественных новообразований в рамках международного проекта «Ученые будущего», передает РИА «Новости».

    «Две трети пациентов с онкологическими заболеваниями проходят через химиотерапию – лечение с помощью агрессивных веществ, которые атакуют опухолевые клетки. У этого вида лекарственного воздействия на организм есть два больших недостатка: действующие вещества разрушают не только больные, но и здоровые ткани, а злокачественные клетки быстро вырабатывают устойчивость к препарату», – рассказал Гущин.

    Ученый добавил, что действие агентов для химиотерапии определяется металлом, чаще всего платиной, и лигандами – фрагментами, формирующими оболочку вокруг атома металла. В настоящее время основным веществом для уничтожения опухолей является цисплатин и его аналоги, атакующие ДНК клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России.

    В субботу Минздрав отчитался об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    Ранее российские ученые создали инновационный препарат для терапии рака печени.

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    21 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за возможных перекрытий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы использовать метро для поездок во второй половине дня из-за возможных временных перекрытий в центре и на юго-западе города.

    «Во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮЗАО. Для поездок в эти районы рекомендуем выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути», – сообщает столичный Дептранс на странице в Max.

    Водителей попросили заранее продумывать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу, отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00, а также следить за дорожной обстановкой в навигаторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре авария на МКАД затруднила движение на 7 км.

    В августе в Москве загорелся автобус, в результате чего на МКАД образовалась пробка.

    В июле авария с участием четырех машин заблокировала Тульскую эстакаду в Москве.

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    22 октября 2026, 07:26 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег с Пушкинской карты

    Мошенниеи начали похищать деньги у молодежи с Пушкинской карты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты московского проекта «Перезвони сам» предупредили о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники похищают средства со счетов держателей Пушкинской карты.

    Злоумышленники находят подростков в соцсетях и мессенджерах, предлагая им быстро обналичить деньги с Пушкинской карты. Получив данные карты и код из смс, преступники списывают все средства и исчезают, сайт мэра и правительства Москвы.

    Свои аккаунты аферисты сразу удаляют или блокируют для усложнения поисков. На украденные деньги они покупают билеты для перепродажи либо проводят фиктивные платежи через подставные организации.

    Специалисты напомнили, что любые предложения вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты являются обманом. Средства выделяются из федерального бюджета исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры, передавать которые третьим лицам запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания «Россети» предупредила о появлении аферистов под видом энергетиков. Тем временем МВД сообщило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками. Также злоумышленники придумали способ обмана россиян с визовыми центрами.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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