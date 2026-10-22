Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети
Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото
Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.
Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.
В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.