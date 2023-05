Сунак назвал дешевое пиво одним из благ Brexit Минск не исключил отзыва заявки на вступление в Совет Европы Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы 18 мая 2023, 10:14 Текст: Алина Власенко

Белоруссия не исключает, что отзовет заявку на вступление в Совет Европы, если эта структура продолжит деструктивную линию в отношении Минска, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Так он прокомментировал прошедший в Рейкьявике саммит Совета Европы, в ходе которого Минск обвинили в депортации украинских детей.

По словам Глаза, если Совет Европы и Запад продолжат деструктивную линию в отношении Минска, Белоруссия отзовет заявку на вступление в эту структуру и пересмотрит формат отношения с ней, передает БелТА. При этом пресс-секретарь белорусского МИД указал, что Совет Европы самостоятельно разрушил достижения предыдущих лет в отношениях с Минском, избрав курс на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии. Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим» Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России

В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС. По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico. Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет». Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар. Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI. Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik». Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны. Новости СМИ2 ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня 17 мая 2023, 16:07 Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС. «ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он. Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине. Пользователи Сети возмутились угрозам Зеленского в адрес Путина 16 мая 2023, 10:45 Текст: Александра Юдина

Пользователи Twitter (запрещен в России) возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого заявил, что президент Владимир Путин якобы должен «просить пощады». Комментаторы сошлись во мнении, что таким образом украинский президент выражает опасения, что США, ЕС и НАТО его оставят один на один с Россией, передает РИА «Новости». «Самая большая катастрофа – это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для прокси-конфликта», – отметил один из комментаторов. Другой задался вопросом, почему это говорит «человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность». «Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, партнеры его бросят?» – предположил еще один пользователь. Читатели подчеркнули, что «Путин, вероятно, смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы. Новости СМИ2 В Белоруссии назвали сроки получения российских ЗРК и самолетов Су-30 В Минобороны Белоруссии назвали сроки поставок российских ЗРК и самолетов Су-30 СМ

Новые российские зенитные ракетные комплексы и самолеты Су-30 СМ до конца года будут доставлены в Белоруссию, заявил командующий ВВС Белоруссии полковник Андрей Лукьянович. Также ВВС и войска ПВО республики в 2023 году получат радиолокационные станции «Роса» и «Восток» белорусского производства. Закупка новых образцов техники планируется в рамках строительства и развития ВС страны до 2025 года, передает РИА «Новости». Также Лукьянович рассказал о ежемесячной проверке дежурных сил по ПВО. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что ВВС и войска ПВО республики уже несколько дней переведены в степень готовности из-за инцидента в Брянской области. ЕС собрался оказывать на Россию экономическое давление Еврокомиссия: Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию 16 мая 2023, 05:45 Текст: Антон Никитин

Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление, свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году. Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал сохранять бдительность. При этом в отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ, передает РИА «Новости». Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, а у всего мира будут проблемы. Новости СМИ2 В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого 15 мая 2023, 12:52 Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости». «Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.

Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии. Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.

В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России 17 мая 2023, 10:18 Текст: Алина Власенко

Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники. Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».

Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости». «Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов. Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер. Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве. Новости СМИ2 Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России 16 мая 2023, 23:21 Текст: Антон Антонов

Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера. В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости». Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым. В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ. Президент Белоруссии Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике, посетив центральный командный пункт ВВС и ПВО Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, для того чтобы заслушать доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщили местные СМИ. Как пишет БелТА, глава государства посещает центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Отмечается, что белорусский лидер появился на публике впервые с 9 мая, передает ТАСС. Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы заболел. Позже пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Минск не давал официальных данных о недомогании белорусского лидера. Новости СМИ2 Лукашенко заявил о повышенной боевой готовности ПВО Белоруссии

ВВС и войска ПВО Белоруссии трое суток находятся в повышенной боевой готовности после инцидента в Брянской области, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом глава государства сказал во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, передает ТАСС. «Мы вынуждены были на это реагировать», – отметил Лукашенко, говоря об инциденте в Брянской области. Напомним, в субботу в Клинцах произошло крушение вертолета, пострадала местная жительница. Отметим, что это первое появление белорусского президента на публике после 9 мая. Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что Лукашенко заболел. Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения 17 мая 2023, 08:54 Текст: Александра Юдина

Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico. По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение. При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС. Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира. Новости СМИ2 Эксперты объяснили интригу в прессе относительно вступления Турции и Украины в ЕС Эксперты объяснили появление статьи о конкуренции между Турцией и Украиной за вступление в ЕС

Ни Украину, ни Турцию не примут в ближайшем будущем в ЕС. Все разговоры об этом – это авансы турецкой элите и создание иллюзорных надежд для Киева, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Вадим Трухачев. Ранее издание Politico рассказало о выборе в ЕС между Украиной и Турцией. «Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима. Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «южной Германией» или даже «южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он. «Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник. «Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог. «Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника. Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС. Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство ЕС, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления его страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты, и чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей». Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад 16 мая 2023, 09:58 Текст: Александра Юдина

В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. «Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС. По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином». Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации. Новости СМИ2 В Эстонии заявили о пределе в вопросе помощи Украине Эстонский политолог Райк заявила, что у коллективного Запада есть предел по вопросу помощи Украине 17 мая 2023, 08:58 Текст: Александра Юдина

У коллективного Запада есть пределы в вопросах помощи Украине, их больше невозможно скрывать, выразила мнение директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк. В своем Twitter (запрещен в России) она написала, что в Киеве открыто говорят о том, что не смогут вернуть все территории, в связи с чем становится логичным, что поддержку Украины стоит сократить, передает RT. Райк отметила, что в ситуации вокруг Украины страх перед Россией «продолжает формировать позицию НАТО». Политолог добавила, что Запад «боится войны с Россией», а аргумент о том, что вступление Украины в НАТО укрепит оборону альянса, все еще трудно довести до людей. Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира.