Кадыров без выплаты выкупа вернул в Чечню украденного коня Зазу

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его конь Зазу, который был украден в Чехии, вернулся в Грозный.

Он рассказал, что в последний момент передачи скакуна на границе с украинской стороны произошла заминка, пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения, люди Кадырова «просто забрали коня, не отдавая деньги», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали и на его содержании экономили, но теперь о нем позаботятся врачи.

Ранее Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. Тогда он заявил, что за освобождение коня отдал 18 тыс. долларов.

Сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.