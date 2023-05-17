В Киеве выразили благодарность партнерам за продление зерновой сделки

Киев благодарен партнерам за продление черноморской инициативы, заявил украинский вице-премьер и министр развития общин и инфраструктуры Александр Кубраков.

Украинская сторона благодарна партнерам за «непоколебимую и целенаправленную позицию» в том, что соглашение должно работать, заявил Кубраков в соцсетях, передает ТАСС.

В рамках зерновой сделки из страны уже отправлено 30,4 млн тонн агропродукции, заключил министр.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. В Москве подтвердили это сообщение.